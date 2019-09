Tischtennis : Tischtennis: Kreisteam bleiben ohne einen Sieg

Rhein-Kreis Für den TTC BW Grevenbroich war es das erwartet schwere Auftaktspiel in der Herren-NRW-Liga. Beim Titelaspiranten TTC Waldniel mussten die Blau-Weißen eine 1:9-Niederlage hinnehmen. Lediglich Neuzugang Valerij Stoll sorgte mit einem 3:0-Erfolg gegen Özcan Sener für einen Zähler.

Für die Zweitvertretung der TG Neuss hatte sich das frühe Aufstehen am Sonntag am Ende ein wenig gelohnt. Nach einem 7:8-Rückstand sicherten sich die Quirinusstädter bei der Reserve des TTC Altena im Schlussdoppel ein 8:8-Remis. Zuvor gaben die Neusser allerdings eine 5:2- und 6:3-Führung aus der Hand. Bester Neusser Akteur war Abwehrspieler Dominik Sagawe, der in der Mitte zwei Siege gegen Maximilian Fortmann (3:1) und Andreas Czedzak (3:0) einfuhr. Die weiteren Einzelzähler holten Gerrit Nolten (3:1 gegen Czedzak) und Max Reinartz (3:1 gegen Patrick Sänger). Alle anderen vier Zähler wurden über die Doppel erspielt. Dabei waren Bernd Forelle und Heinrich Walter zweimal erfolgreich. „Es war ein Spiel, das am Ende keinen Verlierer verdient hatte“, sagte TG-Kapitän Heinrich Walter. Die DJK Holzbüttgen II kassierte im Heimspiel gegen MTG Horst Essen ihre erste Niederlage. Nach gutem Start und einer überraschenden 2:0-Doppelführung stand am Ende ein deutlicher 9:3-Sieg der Gäste, die zu den Titelanwärtern zählen. Im Einzel holte nur Alexander Diekmann mit einem 3:0 gegen Nils Schwinning einen Zähler für die Kaarster. Das DJK-Sextett musste in Yiqing Zang, Alexander Daun, Joachim Beumers, Lars Münstermann und Stefan Vollmert auf fünf Leistungsträger verzichten.