Fußball : TuS Grevenbroich bleibt an der Spitze

Rhein-Kreis Nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Rosellen bleibt der Bezirksliga-Absteiger in der Fußball-Kreisliga A ungeschlagen Erster der Tabelle. Verfolger SVG Grevenbroich kommt bei der DJK Germania Hoisten nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die beiden Grevenbroicher Mannschaften bleiben in der Fußball-Kreisliga A weiterhin ohne Niederlage – ebenso die Wevelinghovener, die das vierte Unentschieden in Folge einfuhren.

TuS Grevenbroich - SV Rosellen 2:1 (1:1). Die Rosellener wehrten sich lange Zeit, mussten sich am Ende allerdings knapp geschlagen geben. „Es war ein richtig gutes Kreisliga A-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, sagte TuS-Coach Peter Vogel. Sein Team ging bereits nach sechs Minuten durch den Treffer von Dzenan Sinanovic in Führung, Jannik Paul Jansen schoss nur wenig später den Ausgleich (23. Minute). Den Siegtreffer erzielte Daniel Una Dominguez eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. „Nach der frühen Führung wurden wir etwas zu passiv und Rosellen ist gut rein gekommen“, so Vogel. „Nach der Pause haben wir dann mehr Druck gemacht und den Sieg dann einen Ticken mehr verdient als der Gegner.“

BV Wevelinghoven - TuS Hackenbroich 1:1 (1:1). Für die Wevelinghovener gab es das vierte Remis im vierten Spiel. „Immerhin sind wir noch ungeschlagen, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen“, sagte Coach Tim Bernrath. „Vier Punkte nach vier Spielen ist zu wenig.“ Florian Braunegger erzielte das 1:0 (12.), Hussein Hammoud glich für den TuS aus. „Nach dem Tor haben wir nachgelassen und erst die letzten 20 Minuten wieder Druck gemacht“, so Bernrath. „Die Mannschaft muss sich noch entwickeln, aber da bin ich guter Dinge – und dann klappt das mit dem Sieg.“

SC Kapellen II - FC Zons 4:8 (3:4). In einer torreichen Partie sicherten sich die Zonser den zweiten Saisonsieg. „Die Jungs haben gezeigt, wozu sie in der Lage sind“, sagte Trainer Thomas Boldt zufrieden. „Großes Kompliment, die haben das besonders vorne super gemacht und auch verdient in der Höhe gewonnen.“ Nils Waldeck (14. und 29.), Nikolas Baum (22.) und Frederik Wenzel (29.) sorgten bei den Gästen früh für klare Verhältnisse. „Eigentlich hatten wir alles im Griff, hatten dann aber einen kleinen Hänger und bringen Kapellen durch individuelle Fehler zurück“, so Boldt. Arne de Nardo (36.), Ensar Krasniqi (38.) und Lukas Sander (43.) brachten den SC wieder ran. „Im zweiten Durchgang haben wir uns wieder berappelt und besser verteidigt“, sagte der Zonser Coach. Nikolas Baum machte seinen unechten Hattrick voll (52. und 56.), die anderen zwei Treffer erzielten Dennis Marquet (69.) und Mathis Herbes (83.). Für Kapellen schoss Marc Paul das zwischenzeitliche 4:5 (53.).