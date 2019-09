Handball : Am Ende fegt Bayer Eisenach aus der Halle

Dormagen Der zweite Saisonsieg war eine Blaupause des ersten: Eine Halbzeit tat sich Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen schwer gegen den ThSV Eisenach, dann fegte er die Gäste mit einem fulminanten Schlussspurt aus der Halle. Das 34:24 (Halbzeit 13:13) bescherte den Dormagener zum zweiten Mal einen Sieg mit zweistelliger Tordifferenz.

Hendrik Halfmann verbrachte einen geruhsamen ersten Arbeitstag. Der 26-Jährige, vom TSV Bayer Dormagen in einem Blitztransfer als Ersatz für den verletzten Janis Boieck verpflichtet, blieb bei seinem ersten Einsatz im neuen Trikot auf der Bank. Und konnte von dort aus feststellen, dass er zumindest zwei Monate – so lange läuft der Kontrakt des in Remscheid geborenen, aus Dresden gekommenen Torhüter – einer Mannschaft angehört, mit der in dieser Saison zu rechnen sein wird in der Zweiten Handball-Bundesliga.