Tischtennis : DJK Holzbüttgen verliert knapp bei Füchsen Berlin

Holzbüttgen Aber ein Punktgewinn beim Meister wäre möglich gewesen.

Entsprechend locker war die Atmosphäre vor den rund 60 Zuschauern im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Die Kaarsterinnen hatten vorgesorgt und Sekt zum Gratulieren dabei. Im Spiel lieferten sie aber noch einmal erhebliche Gegenwehr. „Wie im Hinspiel waren wir sehr nahe dran an einem Punktgewinn“, sagte Kapitänin Lisa Scherring. Überragende Akteurin auf DJK-Seite war Valerija Stepanovska: Nach einem erfolgreichen Doppelauftakt an der Seite von Miriam Jongen (3:1 gegen Dahms/Henning) gewann sie im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Olga Heinrich (3:0) als auch gegen die Berliner Spitzenspielerin Katalin Jedtke. Gegen die frühere Bundesliga-Spielerin, die in der Rückserie erst drei Spiele verloren hatte, setzte sich Stepanovska im Entscheidungssatz durch. Den vierten Zähler holte Lisa Scherring mit einem 3:0-Erfolg gegen Sina Henning. Miriam Jongen musste sich im Spitzenpaarkreuz gegen Jedtkte (0:3) und Heinrich (1:3) geschlagen geben. Auch bei Sandra Förster, die für Jana Vollmert ins Team gerückt war, hat es bei ihrem Premieren-Auftritt in der 3. Liga noch nicht zu einem Sieg gereicht. Zunächst verlor sie an der Seite von Lisa Scherring deutlich gegen das Spitzendoppel Jedtke/Heinrich (0:3). Im ersten Einzel war sie gegen Ann-Marie Dahms, ebenfalls noch chancenlos. Im letzten Einzel des Tages bot sie dann aber Sina Henning Paroli und verlor nur knapp in vier Sätzen.