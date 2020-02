Basketball : Tigers stehen vor einem Härtetest

Neuss Freitags in Krofdorf und am Samstag in Grünberg.

Inzwischen sind auch die Nachholtermine raus: Die Hurricanes reisen nun am 13. März an die Spree, die Tigers versuchen schon am Freitag, den 21. Februar in Mittelhessen ihr Glück. Und stehen damit vor einer Belastungsprobe: Zum einen ist die Anreise an einem Freitagnachmittag – das Match in der Eduard-David-Sporthalle an der Turnhallenstraße in Wettenberg beginnt um 20 Uhr – kein Vergnügen. Zum anderen steht bereits am Abend darauf (19 Uhr) die Liga-Partie bei den Bender Baskets Grünberg auf dem Programm. Nun ist Grünberg von Krofdorf über die Bundesautobahn 480 zwar locker in einer halben Stunde zu erreichen, dennoch stellt sich die Frage, ob zwei Pflichtspiele in nicht mal 24 Stunden – zudem am Karnevalswochenende – wirklich eine gute Idee sind? Tigers-Trainer John F. Bruhnke findet schon, zumal es ohnehin kaum Alternativen gebe: „Wir hätten auch auf das spielfreie Wochenende ausweichen können, aber da hätten uns vier Spielerinnen aus der ersten Fünf gefehlt.“