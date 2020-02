Basketball : TG Stürzelberg verliert in Frintrop

Dormagen Das dritte Viertel wird dem Neuling zum Verhängnis.

Bis zur Halbzeitpause hielt der Neuling noch gut mit. „Verloren haben wir das Spiel im Prinzip im dritten Viertel“, sagte Trainer Lukas Solf. Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste mit 20:33 ab. „Und wenn du in einem Viertel mehr als 30 Punkte zulässt, gewinnst du in dieser Liga kein Spiel“, stellte der Coach fest. Gar nicht gefallen wollten ihm auch die 16 alleine in diesem Abschnitt erzielten Punkte von Patrik Paschke (22 insgesamt). „Das ist viel zu viel, auch wenn schwierige Würfe dabei waren.“ In der ersten Hälfte hatten die Gäste auch schon den bundesliga-erfahrenen Sebastian Rathjen (17 Punkte) nicht in den Griff bekommen. Während die Adler an der Tabellenspitze von der 87:103-Niederlage des SC Fast-Break Leverkusen gegen die BG Kamp-Lintfort profitierten, richtet Solf den Blick vorsichtshalber wieder nach unten, zumal es am Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich ausgerechnet gegen Kamp-Lintfort geht.