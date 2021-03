2. Basketball-Bundesliga : Corona-Fall: Spiel der Tigers gegen Chemnitz abgesagt

TG-Trainer John F. Brunke und seine Spielerinnen reisten nicht nach Chemnitz. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Eigentlich hätten die TG Neuss Tigers am Samstag in Chemnitz antreten sollen, doch noch am Freitagabend erfolgte die Absage. Bei den ChemCats gab es einen positiven Corona-Test.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken