Synchron-Eislaufen : Team Butterfl’ice ist in Neuss die Nummer eins

Hoch hinaus: Bei der NRW-Trophy for synchronized Skating in Neuss war das „Team Butterfl‘ice“ des Neusser Schlittschuh-Klubs nicht zu bezwingen. Foto: NSK

Neuss Bei der neunten Auflage der NRW-Trophy holt sich die Synchron-Eislaufformation des Neusser Schlittschuh-Klubs vor rund 1200 Zuschauern den Sieg.

Die Festtage für das Team Butterfl’ice“ gehen weiter: Mit Maßarbeit triumphierten die Schützlinge von Trainerin Ilka Voges auch bei der NRW-Trophy for synchronized Skating in der Reuschenberger Südparkhalle. Nach einem hochklassigen Wettkampf, an dem in 21 Mannschaften 368 Sportler und Preisrichter aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, der Schweiz, England, Litauen und ganz Deutschland in den Altersklassen „Juvenile“ (jünger als 13 Jahre), „Basic-Novice“ (jünger als 15 Jahre) und „Mixed-Age“ (ohne Altersbegrenzung) teilnahmen, lag die Formation des Neusser Schlittschuh-Klubs die Winzigkeit von 0,61 Punkten vor den favorisierten „Snowflakes“ aus Huttwil in der Schweiz.

Ans Limit gehen musste während der von allen Teilnehmern mit einem „Flash-Mob“ auf dem Eis eröffneten Veranstaltung indes auch das aus mehr als 60 Ehrenamtlern bestehende Orga-Team. NSK-Vorsitzender Ulrich Giesen gewährte einen Blick hinter die Kulissen: „Als Ergänzung mussten wir zwei große Zelte vor der Eissporthalle aufbauen, denn drinnen wurde jede Ecke ausgenutzt. So diente der Eingangsbereich für die Zuschauer zusätzlich als Warm-Up-Area und der Eingangsbereich für die öffentliche Laufzeit wurde zu einer weiteren Garderobe umfunktioniert.“ Die hätte während des Tages immer wieder geräumt und anderen Teams zur Verfügung gestellt werden müssen, „weil in Neuss leider die Nebenräume in der Eissporthalle fehlen.“ Die Teams seien somit gezwungen gewesen, während des Wettkampftages mit Ihren Koffern kreuz und quer durch die Halle zu ziehen. „Und Teile der Eissporthalle mussten zum Lagern der Kostüm- und Schlittschuh-Koffer abgesperrt werden, NSK-Vereinsmitglieder fungierten als Security-Personal.“

Info Ergebnis Mixed Age der NRW-Trophy in Neuss 1. Team Butterfl’ice (NE)⇥60.64 2. Team Snowflakes (SUI)⇥60.03 3. Team Munich Synergy⇥54.25 4. Rising Roses (GER)⇥49.12 5. Team Filia (BEL)⇥44.02 6. Silk City Stars (GER)⇥40.68 7. Team Frost Fairies (ITA)⇥39.74 8. Team Illuminique (NED)⇥36.47 9. Team Crystallice (BEL)⇥36.43 10. Team Sky’Linis (NED)⇥29.35 11. Les Flammes (FRA)⇥28.76

Den Leistungen auf dem Eis tat das keinen Abbruch. Schon der Nachwuchs wusste das Publikum zu fesseln: Bei den Jüngsten stand am Ende mit 22,45 Punkten das „Team Berlin Minis“ ganz oben auf dem Siegertreppchen, Rang zwei ging an das „Team Illumini’s“ aus Eindhoven (21 Punkte) und das „Team Ice Evolution“ aus dem belgischen Herentals landete mit 12,02 Punkten auf dem dritten Platz. In der Altersklasse „Basic-Novice“ gewann mit 36,32 Punkten das holländische „Team Illuminice“ aus Eindhoven vor dem französischen „Team Les Flammes“ aus Wasquehal in der Nähe von Lille (25,56) sowie dem bayerischen „Team Munich Destiny“ (21). Die von Ilka Voges trainierten „Minifl‘ice“ aus Neuss beendeten ihren ersten Wettkampf-Einsatz mit 18,58 Punkten auf dem sechsten Platz.

Bei den Großen (Mixed Age) wurde es dramatisch: Die von der Düsseldorfer EG ins Rennen geschickten „Rising Roses“ legten bei ihrem Debüt mit starken 49,12 Punkten vor. Die Formation „Munich Synergy“ aus Bayern toppte mit 54,24 Punkten ihr Ergebnis von den Deutschen Meisterschaften um 4,29 Zähler. Noch besser machten es die 16 Eisläuferinnen aus der Schweiz zur Musik „Star Sky“ von Two Steps From Hell. Für seine fehlerfreie Kür erhielt das „Team Snowflakes“ herausragende 60,03 Punkte – und damit noch 2,36 Zähler mehr als die „Butterfl’ice“ bei den nationalen Titelkämpfen.