Neuss in der 2. Basketball-Bundesliga : Tigers wollen gute Laune nutzen

Britta Worms (l.) ist eine wichtige Spielerin der TG Neuss Tigers. Wegen des Ausfalls von Carlotta Ellenrieder wird sich ihr Aufgabenprofil gegen die Hurrcianes ändern. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Nach der starken Vorstellung in Braunschweig geht es für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss wieder nach Niedersachsen. Das Rückspiel gegen die Avides Hurricanes steht an.

Von David Beineke

So schnell kann das gehen. Herrschte bei den Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss Tigers nach zwei deftigen Niederlagen bis vergangene Woche noch überwiegend Trübsal vor, so verkehrte sich die Gemütslage durch den von einer starken Teamleistung begünstigten Überraschungssieg bei Eintracht Braunschweig ins genaue Gegenteil. „Die Stimmung war schon fast zu gut. Das hatte schon etwas von Straßenkarneval bei uns in der Halle“, sagt TG-Coach John F. Bruhnke schmunzelnd. Gute Voraussetzungen also für die nächste Partie, die die Neusserinnen am Sonntag (15.30 Uhr) erneut nach Niedersachsen führt. Es geht zur BG 98 Avides Hurricanes im Landkreis Rotenburg.

Eigentlich eine Partie, die noch gar nicht auf dem Spielplan stünde. Denn bereits zum Saisonauftakt empfingen die Neusserinnen die Hurricanes in eigener Halle, da ist es überaus ungewöhnlich, dass nach insgesamt sieben absolvierten Partien beider Mannschaften schon das Rückspiel auf dem Programm steht. Doch das ist dem durch die Corona-Pandemie durcheinander gewirbelten Terminkalender geschuldet. „Es sollen eben so viele Spiele wie möglich in dieser schweren Zeit absolviert werden. Gegen manche Teams werden wir schon zweimal angetreten sein, wenn wir gegen andere noch gar nicht gespielt haben“, sagt John F. Bruhnke. So könne es auch sein, dass am nächsten, eigentlich spielfreien Wochenende für die Tigers kurzfristig doch ein Match ansteht.

Info Gute Erinnerungen an den Saisonauftalt Hinspiel Am ersten Spieltag der Saison erwischten die TG Neuss Tigers einen guten Tag und fertigten die BG 89 Avides Hurrcianes in eigener Halle mit 91:76 ab. Spielverlauf In den Vierteln eins, zwei und vier hatte die TG damals die Nase vorne. Nur im dritten Durchgang gelang den Gästen beim 21:20 ein Punkt mehr. Punkte Für die TG trafen damals am häufigsten Jill Stratton (25 Punkte) sowie Carlotta Ellenrieder und Britta Worms (je 12).

Doch auch damit könnte der TG-Coach gut leben. Denn ihm ist es extrem wichtig, dass seine Spielerinnen immer besser in ihren Rhythmus kommen. Da kann jedes Spiel in regelmäßiger Abfolge nur helfen. Die Begegnung am Sonntag ist die vierte in Folge nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Und gegen Braunschweig hat Bruhnke schon wahrgenommen, dass seine Schützlinge langsam auf Betriebstemperatur kommen. Doch das heißt für ihn nicht, dass sich der Aufwärtstrend gegen die Hurricanes zwangsläufig so fortsetzen muss. Auch wenn die Gastgeberinnen von der Tabellenkonstellation her klar in der Außenseiterrolle sind. Schließlich haben sie erst eines von sieben Spielen gewonnen und stehen damit ganz tief im Tabellenkeller.

„Die Hurricanes sind vor der Saison hoch gehandelt worden. Sie sind eigentlich mit uns auf Augenhöhe, hatten aber einige Personalprobleme“, erklärt John F. Bruhnke. So verabschiedete sich etwa direkt nach der Auftaktniederlage gegen Neuss die US-Amerikanerin Daeja Smith wegen Corona zurück in die Heimat, und Kapitänin Pia Mankertz nahm sich einige Partien aus beruflichen Gründen eine Auszeit. Doch inzwischen ist sie zurück. Auch dank ihrer überragenden 23 Punkte verlor die BG Ende Januar gegen Braunschweig nur 70:77.