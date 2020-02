Jugendfußball : SCK hadert mit dem Spielglück

Grevenbroich 20 Sekunden fehlen dem SC Kapellen am Halbfinale.

(hynr) Nach Platz sieben im Vorjahr hatten sich die A-Junioren des SC Kapellen bei den aktuellen Westdeutschen Meisterschaften im Futal deutlich mehr erhofft. Doch der sechste Platz in der Endabrechnung hinterlässt viele enttäuschte Gesichter. Denn das Ausscheiden in der Gruppenphase war an Dramatik und Pech aus Kapellener Sicht kaum zu überbieten.

Dabei startete die Mannschaft von Trainer Marek Koziatek verheißungsvoll ins Turnier. Alen Muratovic und Simon Sasse (2) schossen den Vertreter aus dem Rhein-Kreis zum 3:2-Sieg gegen den FV Wiehl. Das zweite Spiel des ersten Turniertages verlor der SC dann gegen VfB Hilden mit 0:2, was später noch eine entscheidende Rolle spielen sollte. Denn nach dem 3:2-Sieg gegen Preußen Espelkamp stand fest, dass nur ein Sieg im letzten Spiel gegen Tabellenführer Fortuna Köln, die bis dahin alle Spiele gewonnen hatte, den Halbfinaleinzug bedeuten würde. Kevin Zorn brachte Kapellen auch anfangs auf die Siegerstraße. Nach neun Minuten erzielte er das 1:0 für Kapellen. Die knappe Führung hielt auch bis in die letzte Spielminute hinein. Doch 20 Sekunden vor Schluss brachte Fortunas Angreifer Marcus Peters die Halbfinalträume der Erft-Jungs mit seinem 1:1-Ausgleichtreffer in Gefahr. Denn durch das Unentschieden reichte dem VfB Hilden ein Sieg im letzten Spiel gegen Wiehl, da er den direkten Vergleich für sich entschieden hatte. Und so geschah es dann auch: Punktgleich mit dem Zweiten schied der SC Kapellen aus und musste im Spiel um Platz fünf seinen Frust bewältigen. Doch die Enttäuschung über das so unglücklich verpasste Halbfinale war zu groß, als dass sich die SCK-Junioren im Spiel gegen Klosterhardt noch einmal aufrappeln konnten. Sie verloren letztendlich mit 2:4.