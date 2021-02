Basketball : Tigers springen für Chemnitz ein und empfangen Opladen

Hat nach berufsbedingter Auszeit vor einer Woche wieder das Mannschaftstraining aufgenommen: Inga Krings. Foto: Hecker Photography

Neuss Läuft alles glatt, hätte die Turngemeinde bis zum 6. März drei Heimspiele hintereinander. Nach Opladen könnten Osnabrück und Grünberg kommen.

Spötter könnten behaupten, das mit Abstand Spannendste an der Saison 2020/2021 der 2. Basketball-Bundesliga sei der vor allem von der Corona-Pandemie bestimmte Spielplan. So wusste John F. Bruhnke, Trainer der TG Neuss Tigers, bis Mittwoch nicht mit Gewissheit, ob er mit seinen Mädels am Wochenende im Einsatz sein würde. Jetzt ist die Sache klar: Besteht das einzusetzende Personal samt Schiedsrichter den obligatorischen Schnelltest, kommt der rheinische Rivale BBZ Opladen am Samstag in die Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße. Los geht es nicht wie gewohnt um 17.30 Uhr, sondern bereits um 17 Uhr, was freilich nicht wirklich interessant ist, denn Zuschauer sind wegen des Lockdowns eh keine zugelassen.

Ursprünglich hatte Opladen am Samstag ja gegen die ChemCats Chemnitz rangesollt. Weil die Katzen wegen der Virus-Problematik jedoch nicht kommen können, sprangen die eigentlich spielfreien Tigers ein. Daher die ungewohnte Anpfiffzeit. Und weil die Basketballerinnen aus dem Stadtteil von Leverkusen bereits im Hinspiel Heimrecht genossen, findet das Derby nun eben in Neuss statt. Dort ist Bruhnke froh über die unverhoffte Gelegenheit, im Spielrhythmus zu bleiben. Seit dem ebenfalls unerwarteten Restart am 23. Januar hat er mit seinem Team an jedem Wochenende gespielt – ein echter Luxus im Vergleich etwa zu den Young Dolphins Marburg, die in dieser Spielzeit noch komplett beschäftigungslos sind.