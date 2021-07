Basketball : Trainer John F. Bruhnke und Tigers gehen getrennte Wege

Neuss Über die Gründe schweigen sich beide Parteien aus. Als Nachfolger holt der in einem totalen personellen Umbruch steckende Zweitligist Rufin Kenfall nach Neuss zurück

Nach zwei vor allem von der Corona-Pandemie bestimmten Spielzeiten ist für Trainer John F. Bruhnke beim Basketball-Zweitligisten TG Neuss Tigers überraschend Schluss. Am Freitag teilte Abteilungsleiterin Angela Krings in dürren Worte mit: „Wir gehen getrennte Wege – und so isses!“ Die Nachfolge tritt der ehemalige Jugendkoordinator Rufin Kenfall an.