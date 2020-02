Tischtennis : BW Grevenbroich holt wichtige Punkte

Rhein-Kreis In der Damen-NRW-Liga feierte die DJK Holzbüttgen III ihren ersten Rückrundensieg. TG Neuss II schlägt Schlusslicht.

Die Lage für den TTC BW Grevenbroich hat sich in der Tischtennis-NRW-Liga deutlich verbessert. In zwei Spielen holten die Schloss-Städter drei Punkte: Nach dem wichtigen 9:6-Sieg gegen den direkten Konkurrenten SG Heisingen mussten sich die Blau-Weißen am Tag darauf gegen das Schlusslicht TTC Union Düsseldorf mit einem 8:8-Remis begnügen.



Nervenaufreibend. „Das waren zwei sehr nervenaufreibende Spiele“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl: „Der Sieg gegen Heisingen war verdient und sehr wichtig. Wir waren insgesamt ein Stück heißer.“ Nach zwei gewonnenen Doppeln (Oberließen/Pigerl und Stoll/Lambertz) spielte Pigerl mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz gegen Arasch Hosseini (3:1) und Hedrik Ulber (3:0) groß auf. Auch Valerian Stoll blieb mit zwei Siegen im unteren Paarkreuz gegen Benjamin Kley (3:0) und Mike Geelen (3:0) ungeschlagen. Die weiteren Zähler holten Ken Julian Oberließen, René Holz und David Lambertz. Gegen Union Düsseldorf sah es bei einer 4:1-Führung nach einer klaren Angelegenheit aus. Zum Schluss führten die Gäste aber sogar mit 8:6 und Valerian Stoll lag gegen Sebastian Leib im Entscheidungssatz bereits mit 7:9 im Rückstand, ehe er die Partie noch drehte und Ken Julian Oberließen und Janos Pigerl das Remis im Schlussdoppel sicherten. „Am Ende müssen wir mit dem 8:8 zufrieden sein“, bilanzierte Pigerl. Zuvor holten nach zwei gewonnenen Doppeln (Oberließen/Pigerl und Stoll/Lambertz) die überragenden Janos Pigerl und Ken Oberließen alle vier Zähler im Spitzenpaarkreuz gegen Torsten Sindermann und Thomas Burchardt.



Erster Sieg der Rückrunde. In der Damen-NRW-Liga feierte die DJK Holzbüttgen III ihren ersten Rückrundensieg. Gegen den Tabellenletzten TTV Rees-Groin gelang ein 8:5-Erfolg. „Es war ein schwerer Sieg, den wir uns am Ende trotz allem verdient haben“, sagte DJK-Kapitänin Anna Haissig. Den Kaarsterinnen gelang ein perfekter Start mit zwei 3:0-Siegen in den Doppeln. In den Einzelspielen waren Sandra Wilkowski und Nicola Vollmert je zweimal erfolgreich. Anna Haissig und Pia Graser mussten sich im Spitzenpaarkreuz beide gegen Jana van Tilburg und Lea Opsölder geschlagen geben, holten aber jeweils einen Zähler gegen die Spielerinnen aus dem unteren Paarkreuz. Das eigentlich für Sonntag geplante Nachholspiel gegen den TV Dellbrück wurde wegen des Sturmtiefs „Sabine“ auf den 22. März verschoben.



Zwei Spieler des Tages. Einen wichtigen 9:6-Heimsieg feierte die DJK Holzbüttgen II in der Verbandsliga gegen Union Velbert III. Die Velberter lagen vor der Partie zwei Zähler vor den Kaarstern und gehören jetzt mit zu den Kandidaten, die um den Klassenerhalt kämpfen. Spieler des Tages waren Yiqing Zang und Jarne Weinitschke. Beide gewannen zunächst gemeinsam das Eingangsdoppel und holten dann im Spitzenpaarkreuz alle vier Zähler gegen das Top-Duo der Gäste, Lennart Kley und Vladimir Misinsky. Lars Münstermann (3:2 gegen Rainer Jungblut), Jörn Ehlen und Jens Rustemeier (beide gegen Christoph Schwalfenberg) sowie das Doppel Cobbers/Rustemeier sorgten für den Erfolg.



Klare Angelegenheit. Auch der Zweitvertretung der TG Neuss gelang der erhoffte klare Sieg gegen das Schlusslicht TTG Menden. Beim 9:0-Erfolg ließen die Quirinusstädter sogar nur drei Sätze für die Gäste zu. Nach drei siegreichen Doppeln holten Heinrich Walter, Bernd Forelle, Gerrit Nolten, Dominik Sagawe, Max Reinartz und Norbert Schagun die Punkte.



Lilian Assaf überragt. Einen wichtigen 8:5-Auswärtssieg erspielte sich auch die DJK Holzbüttgen IV in der Damen-Verbandsliga. Beim Vorletzten überragte Jugend-Talent Lilian Assaf mit drei Einzelsiegen gegen Marita Weber (3:1), Pia Wolf (3:0) und Katja van Steenwijk (3:2). Cindy Schöler (2), Susanne Epstein (1), Almut Pigerl (1) und das Doppel Schöler/Pigerl sorgten für den Rest.