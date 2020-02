Handball : Die Aufstiegsfrage scheint geklärt

Am Ende war Steffen Brinkhues mit sieben Toren zwar erfolgreichster Werfer des TV Korschenbroich bei der 26:34-Niederlage in Opladen, doch zwischendurch trug auch er zur hohen Fehlerquote der Gäste bei. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Handball-Regionalliga: TuS Opladen hat nach dem 34:26-Sieg über den TV Korschenbroich sieben Punkte Vorsprung.

Es muss schon viel passieren in der Handball-Regionalliga Nordrhein, damit der TuS Opladen seine Spitzenposition noch verspielt. Sicher, noch sind zehn Spieltage zu absolvieren, doch mit einem in der zweiten Halbzeit souverän herausgespielten 34:26-Erfolg (Halbzeit 17:14) über den TV Korschenbroich und dank der 24:25-Niederlage von BTB Aachen bei der HG Remscheid hat der Tabellenführer nun schon sieben Punkte Vorsprung auf seine schärfsten Verfolger.

Und Trainer Fabrice Voigt sieht sein Team noch nicht am Limit angekommen: „Defensiv können wir es sogar noch besser,“ sagte er nach dem Sieg über den im zweiten Durchgang chancenlosen Tabellenzweiten, „wir müssen aber immer wieder 100 Prozent abrufen.“ Was seine Schützlinge spätestens dann taten, als sie sich kurz vor der Pause von 13:13 (25.) auf 17:14 absetzten. Bis dahin waren die Gäste mindestens auf Augenhöhe gewesen, hatten zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren in Führung gelegen – zuletzt beim 9:7 in der 17. Minute.

Info TuS Opladen - TV Korschenbroich 34:26 TuS Opladen: Fuchs, Prützel – Rachow (1), J. Sonnenberg (2), Ellmann (1), Taymaz, Dittmer (8/1), Barwitzki (6/4), Göddertz (6), Jagieniak (2), M. Sonnenberg (6), Rinke (2), Gremmelspacher. TV Korschenbroich: Jäger, Krüger – Wistuba (1), Dicks, Jennes (1), Brinkhues (7), Zidorn (4), Wolf (4), Kauwetter, Biskamp (6/3), Schneider (2), Franz (1).

Doch mit zunehmender Spieldauer schlichen sich immer mehr Fehler ins Korschenbroicher Spiel. Bezeichnend war jene Szene, die zur ersten Führung der Opladener überhaupt führte: Vorne vergibt Steffen Brinkhues, gerade zurück in der Defensive, leistet er sich ein Foul, das mit Zeitstrafe und Siebenmeter geahndet wird. Den verwandelt Birger Dittmer zum 14:13, und die Überzahl nutzen die Opladener, um sich bis auf den 17:14-Halbzeitstand abzusetzen.

Im zweiten Durchgang hielt der TVK bis zum 19:22 (38.) noch leidlich mit, musste sich dann aber der Überlegenheit der Hausherren beugen. Was auch daran lag, dass der Tabellenführer den breiter aufgestellten Kader hatte, der es Voigt erlaubte, viel durch zu wechseln. Bei den Korschenbroichern hingegen häuften sich Fehler und Fehlentscheidungen, was der TuS nutzte, um sich auf 27:21 (45.) und 29:22 (50.) abzusetzen.

Dass sie nicht gekämpft hätten, kann man den Gästen nicht vorwerfen, schließlich arbeiteten sie sich noch einmal bis auf 24:29 (54.) heran. Doch das Gefühl, die Partie könnte noch einmal kippen, kam nie auf. Im Gegenteil, der Spitzenreiter tat am Ende sogar noch etwas für sein Torverhältnis, dem in der Regionalliga freilich nur untergeordnete Bedeutung zu kommt – bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Und da Opladen beide Spiele gegen den TVK für sich entschieden hat, sind sie gefühlt sogar acht Punkte vom Tabellenzweiten entfernt.

Eine Überlegenheit, die Dirk Wolf neidlos anerkannte. „Die erste Halbzeit war noch ganz gut. Später war klar erkennbar, was uns noch fehlt,“ gab der TVK-Trainer zu. „Opladen hat schon eine sehr gute Qualität in der Mannschaft. Wir sind in der zweiten Hälfte überrollt worden.“