Fechten : Friedheim gewinnt Silber beim Weltcup in Plovdiv

Friedheim gewinnt Silber beim Weltcup in Plovdiv

Dormagen Gegen den Italiener Giorgio Marciano musst sich der Dormagener erst im Finale geschlagen geben.

Eine Woche nach dem enttäuschenden Heim-Weltcup rehabilitierte sich Stefan Friedheim für das frühe Ausscheiden in Dormagen. Beim Junioren-Weltcup im bulgarischen Plovdiv holte der Nachwuchs-Fechter des TSV Bayer Dormagen die Silbermedaille und sicherte sich obendrein endgültig die Qualifikation für die Europa - und Weltmeisterschaft.

Für Vereinskollege Leon Schlaffer war bereits im Achtelfinale Endstation. Der Gegner war jedoch niemand Geringeres als Internatspartner Friedheim. Denn nach Siegen über die Spanier Rogelio Caballero und Alonso Santamaria (15:12, 15:12) und dem italienischen Starter Mattia Rea (15:13) traf Friedheim in der Runde der letzten 16 auf Schlaffer, der zuvor Furkan Kalender aus der Türkei (15:14) und den US-Amerikaner Robert Vidvszky (15:14) aus dem Turnier warf. „Dass die eigenen Fechter schon so früh aufeinandertreffen, ist natürlich unglücklich“, bedauerte Junioren-Bundestrainer Dan Costache. Im TSV-internen Duell behielt dann Friedheim mit 15:13 die Oberhand. Der zwölfte Platz bedeutete für Schlaffer jedoch ebenfalls die EM- und WM-Startberechtigung. Friedheim eliminierte dann im Viertelfinale den Uzbeken Sherzod Mamutov mit 15:8 und setzte sich im Halbfinale gegen Luca Fioretta mit 15:13 durch. Gegen den Italiener Giorgio Marciano musste sich der Dormagener im Finale dann deutlich mit 6:15 geschlagen geben. „In Dormagen hatte Stefan ein bisschen Pech, jetzt ist er zurück in der Spur“, lobte Dan Costache.