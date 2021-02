Neuss in der 2. Basketball-Bundesliga : Tigers erleiden Rückschlag in Rotenburg

Neuss Die Zweitiga-Basketballerinnen der TG Neuss kassierten bei den Avides Hurricanes eine 73:89-Niederlage. Dabei hatten sie sich nach dem überraschenden Sieg in Braunschweig im Aufwind gewähnt.

Als sich die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss am Wochenende zuvor auf die Rückfahrt von Braunschweig in die Quirinusstadt gemacht hatten, taten sie das mit einem viel besseren Gefühl als am gestrigen Sonntag. Nach dem überraschenden Sieg bei der Eintracht mussten die Neusserinnen nämlich bei den Avides Hurricanes in Rotenburg eine deutliche 73:89 (32:43)-Niederlage quittieren. Ein Rückschlag für John F. Bruhnke und seine Schützlinge, hatte der Trainer doch gehofft, sein Team habe nach dem schwachen Neustart in die Saison mit zwei Niederlagen mit dem Erfolg in Braunschweig endlich seinen Rhythmus gefunden.