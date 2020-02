Jugendfußball : Weißenberg geht erneut leer aus gegen Unterrath

Rhein-Kreis Nichts zu holen für C-Junioren aus dem Rhein-Kreis.

(hynr) Die Aufgaben für die C-Junioren des SC Kapellen und der SVG Weißenberg stellten sich am 13. Spieltag der Fußball-Niederrheinliga als die erwartet schweren Nummern dar. Ersatzgeschwächte Kapellener ging beim 1. FC Mönchengladbach mit 1:5 baden, Weißenberg verlor gegen den Ligaprimus zu Hause mit 0:4. Viele Verletzte, viele Kranke und dann ging es auch noch zum Tabellendritten. „Da haben wir uns bereits im Vorfeld keine all zu großen Hoffnungen gemacht“, gestand Daniel Schmitz, Jugendgeschäftsführer des SC Kapellen. Die Mönchengladbacher waren spielerisch und körperlich deutlich überlegen und revanchierten sich für die 1:3-Hinspielniederlage in Kapellen. Eine erneute Abreibung wie beim 0:8 im Hinspiel konnten die Weißenberger C-Junioren verhindern. Eine realistische Chance hatte die SVG gegen den Tabellenführer jedoch genauso wenig.