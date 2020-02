Kanu : Dreimal Platz eins für Holzheimer SG

Neuss Zum Abschluss der Rennserie regnet es Medaillen.

(hynr) Drei Rennen hatten die Kanuten und Stand-Up-Paddler des „Wintercups“ vor dem großen Finale in Köln schon absolviert. In Herdecke, Mainz und Venlo hatten sich die Starter der Holzheimer SG in Stellung gebracht. Beim Abschluss der Rennserie regnete es dann Medaillen. Tina Funke musste in Köln ihren Punktevorsprung in der Kategorie SUP-Damen nur noch nach Hause bringen. Dabei ließ die Neusserin nichts anbringen und feierte in Folge dessen nicht nur den Gesamt -sondern auch den Tagessieg. Bei den Männern machte es ihr Jörg Janzen gleich. Auch er war nach drei Wertungsrennen Erster im Gesamtklassement. Nele Funke gewann zusätzlich die weibliche Jugendwertung bei den Stand-Up-Paddlern. In der Kanuwertung verbesserte sich Rainer Froitzheim im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Er wurde Zweiter in der Masters D Wertung ab 60 Jahren. Neu-Holzheimer Hartmut Forster wurde in der Männerkonkurrenz bis 59 Jahre insgesamt Vierter. Am Ende des mehrteiligen Wintercups 2019/2020 standen in der Holzheimer Bilanz drei Gesamtsiege, sowie ein zweiter Platz.