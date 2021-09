Moderner Fünfkampf : Stressige Wochen für Neusser Talente

Sarah Dicks (vorne) vom Neusser Schwimmverein zeigte auf internationalem Parkett starke Leistungen. Foto: NSV

Neuss Der Fünfkampf-Nachwuchs des Neusser SV trat zunächst bei der EM in Portugal an und reiste dann zur WM nach Ägypten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

So sehr es der Fünfkampf-Nachwuchs des Neusser Schwimmvereins auch genießt, wieder Wettkämpfe bestreiten können. Die Corona-bedingten Verschiebungen der Europa- und Weltmeisterschaften sorgte jetzt für stressige Wochen. Schließlich galt es, innerhalb von drei Wochen zunächst die EM in Caldas da Rainha (Portugal) und die WM in Alexandria (Ägypten) zu absolvieren. Der Aufwand wurde mit guten Leistungen belohnt.

Bei der EM konnten sich Christoph Lemken (U19), Mika Adam und Sarah Dicks (beide U17) jeweils fürs Finale der besten 36 qualifizieren. Dort schwamm Sarah Dicks mit 2:15,49 Minuten sogar Bestzeit und konnten sich nach dem finalen Laserrun über Platz 24 freuen. Zudem belegte sie mit dem Team sogar Platz sieben und in der Damen-Staffel Platz acht. Mika Adam krönte seinen ersten internationalen Einsatz sogar mit Platz sieben in der Einzelwertung. Im Team landete er auf Platz fünf, in der Herren-Staffel auf Platz sechs. Christoph Lemken war auf Rang 33 zweitbester Deutscher und wurde im Team ebenfalls Fünfter.

Nach einer kurzen Pause ging es zur Weltmeisterschaft der Jahrgänge U17/U19 nach Ägypten, wo die NSV-Talente trotz der Belastung wieder ins Finale wollten. Sarah Dicks schaffte das, dort ereilte sie eine nicht so gute letzte Schießserie, die sie wertvolle Punkte kostete. Am Ende landete sie auf Platz 29 sowie Platz sechs in der Mannschaftswertung. Mika Adam erwischte im Finale hingegen einen sehr guten Tag, legte seine absolute Bestleistung im Schießen hin, kämpfte sich von Platz 18 durch das Feld und verpasste am Ende als Vierter um nur zwei Sekunden eine Medaille, in der Teamwertung wurde es Rang acht.