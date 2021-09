Ringen : Eigener Nachwuchs punktet für KSK

Feuert an: Fatih Cinar, Sportlicher Leiter des KSK. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bei der deutlichen 7:20-Niederlage in Heilbronn überzeugen die Bellscheidt-Brüder Samuel und Aaron sowie Ayub Musaev für den KSK Konkordia Neuss

Zweiter Kampf, zweite Niederlage – und doch legte Fatih Cinar, Sporlicher Leiter des Ringer-Bundesligisten KSK Konkordia Neuss , die Messlatte nach dem 7:20 in Heilbronn sogar noch ein bisschen höher. „Die Red Devils sind für mich der Favorit auf den Titel. Die bieten ein Monster-Paket. Daumen hoch! Aber wir sind stark genug, um in der Gruppe West hinter Heilbronn und Nackenheim Dritter zu werden.“ Optimistisch stimmen den 37-Jährigen vor allem die Auftritte der jungen, selbst ausgebildeten Garde.

Freistil (F) 57 Kilogramm: Mikhail Ivanov - Ahmed Aruhanov 4:0 (Technische Überlegenheit/TÜ 16:0). Der mehrfache russische Meister zeigten dem gerade 19 gewordenen Neusser in nur 1:49 Minute die Grenzen auf.

Griechisch-Römisch (GR) 61 Kilogramm: Alexander Grebensikov - Timo Schaffrinna 4:0 (Schultersieg/SS). Gegen den Youngster (17) benötigte Heilbronns Neuzugang nur 1:45 Minute bis zu seinem zweiten Schultersieg in dieser Saison.

(F) 66 Kilogramm: Cengizhan Erdogan - Ayub Musaev 0:1 (2:4 Kunkte). Der überzeugende Sieg des 19 Jahre alten Belgiers im KSK-Trikot über den fast doppelt so alten dreifachen Europameister aus der Türkei versetzte Cinar in Euphorie. Sein neuer Kampfname für das umworbene Eigengewächs auf dem Weg in die Weltspitze: „Die Maschine aus Neuss!“