Hockey : Mit der Eichhörnchen-Methode punkten

Neuss Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss ist nach vier Spielen noch ungeschlagen. Am Sonntag kommt der DHC Hannover.

Schon nach dem vierten Spieltag ist in der 2. Hockey-Bundesliga Nord alles so wie es sein soll: Die Plätze eins und zwei belegen die beiden Erstliga-Absteiger Crefelder HTC und Großflottbeker THGC, Schlusslicht ist ohne Punkte der Neuling Bonner THV. Perfekt ins harmonische Bild ein fügt sich auch der HTC SW Neuss , dessen Position direkt hinter dem Spitzenduo freilich doch ein wenig überrascht. Denn ohne Sebastian Draguhn, der Anfang des Jahres nach einer strahlenden Karriere wie vorher schon Philipp Weide, Steven Dühr und Christoph Martial in den Sonnenuntergang geritten war, schien der DM-Halbfinalist von 2007 einer ungewissen Zukunft entgegenzusteuern.

Auf der Mission Klassenverbleib sieht Trainer Matthias Gräber seine Schützlinge indes immer noch am Anfang. Darum spricht er vor dem ersten Heimauftritt seit dem gelungenen Liga-Start am 5. September (6:1-Sieg über Bonn) am Sonntag (14.30 Uhr, Stadion an der Jahnstraße) gegen den DHC Hannover auch von einem Sechs-Punkte-Spiel. „Wenn du gewinnst, setzt du dich ein gutes Stück vom Mittelfeld ab. Das ist darum wichtig, weil im Sommer bis zu fünf Vereine absteigen könnten.“ So gesehen, belegt Hannover als Tabellensiebter mit sechs Punkten den letzten sicheren Rang. Ein Neusser Sieg würden den Abstand zu den Niedersachsen auf sieben Punkte vergrößern. Ein stattliches Polster zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Wie eng es in dieser wegen der Corona-Krise von zehn auf zwölf Klubs aufgestockten Liga zugeht, musste der HTC am vergangenen Samstag erfahren, als ihm als Gast des Klipper THC Hamburg durch Finn Langheinrich erst 0,9 Sekunden vor Schluss der 3:2-Siegtreffer gelungen war. „Aber so ein Glück hast du nicht jedes Mal“, weiß Gräber.