Radsport : VfR-Radsportler Jakob Lawrenz feiert zwei Siege

Kaarst Der Nachwuchsmann des VfR Büttgen hat sowohl in Köln als auch in Frankfurt die Nase vorn – einmal auf der Bahn und einmal auf der Straße.

(sit) Es ist vollbracht: Beim letzten Omnium-Wettbewerb des Jahres im Kölner Albert-Richter-Radstadion feierte Nachwuchs-Radsportler Jakob Lawrenz vom VfR Büttgen in der Altersklasse U17 seinen ersten Sieg. Vereinskollege Julius Klein verpasste das Podest als Vierter nur knapp. Das gelang kurz darauf dem Büttgener Felix Happke als Dritter im Dernyrennen der Männer (Elite). Besser lief es für Julius Klein beim Sauerländer Bergpreis in Wentholthausen mit dem zweiten Platz. Kilian Schmitz, jüngster, aber überaus erfolgreicher Rennsportler des VfR, ging in der Altersklasse U11 im Rahmenprogramm des Radklassikers Eschborn-Frankfurt an den Start. Im 14 Kilometer langen Rennen kam es am Ende auf den Schlussspurt an. Auf der Zielgeraden hatte der Büttgener die schnellsten Beine und setzte sich gegen einen Konkurrenten aus Köln durch. Damit feierte Schmitz schon seinen 13. Saisonsieg.