Leichtathletik im Willy-Lemkens-Sportpark : Sonbecker Meetings auch für den Nachwuchs

Sonsbeck Bei der dreitägigen Veranstaltung der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck kurz vor dem Saisonende machten nochmals die Talente auf sich aufmerksam. DM-Läuferin Tanja Spill fand lobende Worte für den Ausrichter.

Bestenliste Hariri Hamza sorgte beim Meeting in Sonsbeck für einen sportlichen Höhepunkt über die 3000 Meter. Der Nachwuchsläufer von der LSG Eschweiler erreichte das Ziel in 8:36,22 Minuten und rückte damit in der deutschen Jahresbestenliste der U18-Klasse über diese Distanz auf den zweiten Rang vor.

Werner Riedel, Abteilungsleiter und Mehrkampftrainer, erfreute sich viel mehr an den Leistungen der Sonsbecker Teilnehmer. Ganz besonders schaute er beim weiblichen U16-Siebenkampf-Trio hin. Carlotta Gerling, Maxima Heekeren und Kyra Kluckow kamen auf 9337 Zähler. „Am ersten Tag lagen sie über dem Soll, am zweiten Tag kamen dann weniger Punkte als gedacht zusammen“, so Riedel, der auf 2022 vorausblickte. Heekeren und Kluckow gehören dann der U18-Klasse an. Sie könnten durchaus mit Merret Manten, die wegen Achillessehnenproblemen pausierte, und Lilli Noack eine starke Sonsbecker Mannschaft bilden, die bei der NRW-Meisterschaft mit einer Medaille liebäugeln darf.