Fußball, A-Jugend-Bundesliga : U19 erwartet Geduldsspiel bei Arminia Bielefeld

Leverkusen Nach dem Remis gegen den MSV sind die Talente von Bayer 04 Leverkusen am Samstagmorgen bei Arminia Bielefeld gefordert. Anstoß ist um 10.30 Uhr.

Die Ostwestfalen sind derweil ordentlich in die Saison gestartet. Nach einer 1:2-Auftaktpleite gegen Fortuna Düsseldorf, in der das Team von Coach Gabriel Imran erst in der Nachspielzeit das Gegentor kassierte, gewann der DSC zuletzt bei Alemannia Aachen (1:0). Das Duell Leverkusen gegen Bielefeld gab es bereits in der letzten, abgebrochenen Spielzeit. Damals setzte sich der Werkself-Nachwuchs mit 1:0 in Bielefeld durch. Niklas Determann gelang das späte Siegtor. Auch jetzt rechnen die Leverkusener bei eher defensiv orientierten Bielefeldern mit einem Geduldsspiel. Im Vergleich zur Vorwoche müsse seine Mannschaft konstanter spielen, berichtet Coach Hübscher. Er hat allerdings auch Verständnis dafür hat, dass momentan noch nicht alles funktioniert.