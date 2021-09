Audio-Walk : Das Theater am Schlachthof macht „Hörspaziergang“ durch Neuss

Neuss „Horch, was fällt zu Neuss dir ein“ heißt das Projekt, dass sich Sarah Binias für das Theater am Schlachthof ausgedacht hat. Über die Homepage kann es bestellt werden.

Vor dem Obertor beginnt eine Reise in die Vergangenheit: Kurz nach der Belagerung durch Karl den Kühnen sind ein Maurermeister und sein Lehrling dabei, das zerstörte Gemäuer wieder aufzubauen. Was sich die beiden zu erzählen haben, können Außenstehende ganz ungeniert belauschen. Denn ihre Gespräche sind Teil des Hörspaziergangs, zu dem das Theater am Schlachthof (TaS) einlädt.

Das kann man sich wie ein Hörspiel für unterwegs vorstellen: Es gibt eine Route mit sieben verschiedenen Punkten, an denen die Teilnehmenden mehr über die Neusser Geschichte erfahren können. Während sich am Obertor also Lehrling und Maurermeister unterhalten, hören die Teilnehmenden an der Statue von Kardinal Frings zwei Trümmerfrauen zu, die sich von ihren Sorgen erzählen. Am Windmühlenturm werden sie zu Ohrenzeugen: Dort legt der bekannte Räuber, der Fetzer, nämlich eine spektakuläre Flucht hin.