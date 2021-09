Jugendhandball : Nachwuchs des TSV Bayer hat hohe Ziele

Dormagen Der Deutsche Vizemeister der A-Jugend aus Dormagen will wieder in die Play-off-Runde einziehen. Allerdings verlief die Vorbereitung durchaus holprig.

Mit dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim Bergischen HC beginnt für den TSV Bayer Dormagen eine Saison, in der die Schützlinge von Trainer David Röhrig als Deutscher Vizemeister zu den Gejagten gehören.



Was ist neu? In der A-Jugend-Bundesliga gehen 48 Mannschaften zunächst in acht nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellten Vorrundengruppen an den Start. Die Erhöhung des Teilnehmerfeldes hat gegenüber der Vorsaison eine Modus-Veränderung zur Folge: Die Erst- und Zweitplatzierten der Vorrunde erreichen die Hauptrunde A (zwei Achter-Staffeln), die Vorrunden-Plätze drei bis sechs führen in die Hauptrunde B (vier Achterstaffeln). Die vier besten Teams dieser Staffeln komplettieren neben den Teilnehmern an der Hauptrunde A das 1/16-Finale um die Deutsche Meisterschaft. Parallel zu den K.o.-Runden auf dem Weg zum Meistertitel ermitteln die im 1/16-Finale unterlegenen Teams ebenfalls im K.o.-System den DHB-Pokal-Sieger. Die Achtelfinal-Teilnehmer im Meisterschaftsrennen und die Beteiligten am DHB-Pokal-Final-Four sichern sich die direkte Qualifikation für die Saison 2022/23 in der Nachwuchs-Bundesliga.



Wie lautet die Zielsetzung? Dormagen trifft in der Vorrundengruppe 5 auf TuSEM Essen, Eintracht Hagen, Bergischer HC, VfL Gummersbach und den HC Düsseldorf. „Das ist eine starke Konkurrenz, aber wir haben durchaus das Ziel, zu den zwei Mannschaften zu gehören, die in die Hauptrunde A und dann auch in die Play-offs einziehen“, sagt Röhrig. Dabei sei die Vorbereitung etwas holprig ausgefallen: „Die Spiele um die Deutsche Meisterschaft haben Kraft gekostet.“ Und ein wichtiger Spieler steht nicht mehr zur Verfügung: Auch wenn Europameister Aron Seesing formal zum Kader der A-Jugend gehört, wird er faktisch nicht mehr zum Einsatz kommen, da er fest für die Zweitliga-Mannschaft vorgesehen ist. Röhrig: „Die richtige Entscheidung, aber für uns ein herber Verlust.“ Generell gibt es mit den Spielern, die in der A-Jugend, aber auch in der 2. Mannschaft oder im Zweitliga-Team zum Einsatz kommen, ständige Absprachen, um eine Doppel- oder sogar Dreifachbelastung zu vermeiden.



Wie ist die aktuelle Lage? Der Saisonauftakt steht unter keinem guten Stern: Eine Grippewelle erschwerte nicht nur die Vorbereitung, sondern führt vermutlich auch dazu, dass Röhrig auf mehrere Spieler des älteren Jahrgangs nicht zurückgreifen kann. So entfällt der Vorteil, dass der Bergische HC überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang antritt. Am Sonntag kommt es wahrscheinlich zu einem Familienduell: Dormagens Kreisläufer Finn Wolfram trifft auf seinen jüngeren Bruder Malte, auf den bereits der DHB aufmerksam wurde. Röhrig: „Ein schneller Mittelmann mit einem guten Wurf.“



Wie geht es weiter? 19. September: Dormagen - VfL Gummersbach; 24. September: HC Düsseldorf - Dormagen; 2. Oktober: Dormagen - VfL Eintracht Hagen; 10. Oktober: TuSEM Essen - Dormagen