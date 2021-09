Leichtathletik : Erfolgreicher Saisonabschluss

Neuss Sprintertag der DJK Novesia mit Eröffnung der Diskus-Anlage und vielen Bestleistungen. Der weiteste Wurf des Tages gelingt dem Dormagener Maximilian Neukirchen.

Der weiteste Wurf des Tages gelang Maximilian Neukirchen vom LAV Bayer Uerdingen/Dormagen (M15) mit beachtlichen 45,68 Metern. Auch das Kugelstoßen entschied er mit 17,50 Metern deutlich für sich. Bei den Frauen siegte ebenfalls eine Dormagenerin: Maria Emelieze mit 39,66 Metern. Für die Gastgeber hielt Luisa Klaus (U18) die Fahne in den Wurfdisziplinen hoch und sicherte sich im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf – bei letzterem mit neuer Bestleistung – die Siege. Das bedeutete auch gleichzeitig drei Titel bei den Deutschen DJK-Meisterschaften, die ebenfalls im Rahmen des Sprintertages ausgetragen wurden. Hier überzeugten zudem Greta Schmidt (DJK Novesia, W14) mit vier Titeln im Hürdensprint. Speerwurf, Kugelstoßen und Hochsprung sowie ihre Schwester Wanda Schmidt (W12) mit drei Titeln im Speerwurf, Hochsprung und über 800 Meter.

Leichtathletik in Neuss : Sprintertag mit Neueröffnung

Ein weiteres Highlight gab es bei den Senioren. Reiner Görtz vom ASV Süchteln stellte mit übersprungenen 1,90 Metern einen neuen LVN-Rekord in der Altersklasse M80 auf. Coronabedingt wurde auf Startmöglichkeiten für die jüngsten Athletinnen und Athleten verzichtet. Die durften einen Tag vorher in Essen starten – für viele der Kinder (U10) war es der erste Wettkampf insgesamt, dementsprechend groß war die Aufregung. Doch die beiden Teams schlugen sich bei der Hindernis-Sprint-Staffel- dem Drehwurf, Stabweitsprung und der Transportstaffel ausgesprochen gut: So erstritten sich die „Novesia-Kampfkaninchen“ den starken zweiten Platz, die „Rennmäuse“ landeten auf Rang fünf.