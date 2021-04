Ringen : Neusser Ringer kämpfen sich aufs Podest

Neuss Dreimal Silber für Aaron und Samuel Bellscheidt sowie Deni Nakaev beim UWW-Turnier in Kroatien. Damit steigen die Chancen auf eine Nominierung für die Europameisterschaft der Junioren.

Aaron Bellscheidt zog im Finale gegen den Schweden Georgios Barbanos beim Gleichstand von 5:5 nur deshalb den Kürzeren, weil die letzte Wertung an seinen Rivalen aus Skandinavien gegangen war. Beim Duell von Samuel Bellscheidt mit dem Ungarn Attila Tasmagi schwoll Kahlenberg daheim am Livestream der Kamm. „Noch in den letzten Sekunden zog Samuel einen Wahnsinnsgriff – der wurde jedoch mit 5:0 für den Ungar gewertet.“ Nicht der einzige Fehler des Mattenleiters in seinen Augen: „Schon im Laufe des Kampfes waren die Entscheidungen des Kampfrichters nicht nachzuvollziehen.“ Ohne Chance war nur Deni Nakaev. Er unterlag Alexandru Gutu, Welt- und Europameister der Jugendlichen aus Moldavien, nach einer eigenen Aktion auf Schulter. „Die Chance auf eine Nominierung für die Europameisterschaft der Junioren ist gut“, schloss Kahlenberg zufrieden.