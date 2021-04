Handball : TSV zeigt die geforderte Reaktion

Starker Auftritt: Benjamin Richter erzielte in Kostanz neun Tore. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Die stark ersatzgeschwächt angetretenen Zweitliga-Handballer aus Dormagen geben am Bodensee die richtige Antwort auf die ärgerliche Heimniederlage gegen Hüttenberg.

Schön, wenn sich die Dinge wie gewünscht fügen. Nach dem müden Auftritt gegen Hüttenberg hatte Trainer Dusko Bilanovic von seinen Jungs in Konstanz vor allem zwei Dinge gefordert: Eine überzeugende Reaktion der gesamten Mannschaft und Mut von den Spielern aus dem zweiten Glied als Vertreter der verletzen Topleute Alexander Senden, André Meuser und Joshua Reuland. Auftrag mit Sternchen erfüllt. Unaufgeregt, aber im Abschluss gnadenlos effizient, kam der TSV Bayer Dormagen beim Kellerkind am Ende sogar noch zu einem deutlichen 25:20-Erfolg (Halbzeit 12:11) und sprang damit in der Tabelle erstmal auf Platz fünf.