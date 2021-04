Basketball : Zum Abschluss geht es im Topspiel zu den Lions

Neuss Der Basketball-Zweitligist aus Neuss hat die komplette Saison ohne einen positiven Coronatest überstanden. Für Jana Heinrich schließt sich mit der Partie ein Kreis.

Na klar, für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss Tigers zählt am Samstag (16 Uhr, Schulzentrum Herkenrath) im letzten Saisonspiel beim Tabellenzweiten Rheinland Lions nur eins: Kapitänin Jana Heinrich einen würdigen Abschied zu bereiten.

Um ihrer 2013 aus Krofdorf nach Neuss gekommenen Teamkollegin ade zu sagen, hat sich sogar Celine Glock angesagt, obwohl die in Sachen Schule und Führerschein schwer beschäftigte 16-Jährige gar nicht trainiert hat und darum kaum zum Einsatz kommen dürfte. „Das finde ich stark“, sagt Trainer John F. Bruhnke. Genau wie die gesamte Mannschaft bestand die WNBL-Spielerin den Corona-Schnelltest vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend und wirkte damit an einer makellosen Bilanz mit: „Wir haben die Saison ohne einen positiven Coronatest durchgestanden“, stellt Jana Heinrich fest: „Das hat der Verein super organisiert. Das hat uns Sicherheit gegeben.“