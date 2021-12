Ringen : Das Ende eines Abenteuers

Nach seiner ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende gegen Stefan Tonu ist Ayub Musaev (l.) auf Wiedergutmachung aus. Foto: Andreas Woitschuetzke

Neuss Mit dem Heimkampf gegen den ASV Mainz 88 verabschieden sich die Neusser Ringer aus der Bundesliga. Lom Ali Eskiev greift in Polen nach den Sternen.

Sicher ist, die Abschiedsvorstellung des KSK Konkordia Neuss aus der Ringer-Bundesliga gegen den ASV Mainz 88 am Samstagabend (19.30 Uhr) wird das Publikum in der Stadionhalle noch mal mit einigen sehenswerten Auftritten zu unterhalten wissen. Am in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm tätigen Weißrussen Adlan Tasuev lag es gewiss nicht, dass die mit herausragenden Talenten gespickte Mannschaft um die diesmal nicht eingesetzten Bellscheidt-Brüder Samuel und Aaron das Klassenziel so deutlich verfehlt hat. Auch der ein wenig aus der Form geratene Deni Nakaev (80 kg) sowie die ebenfalls in der Neusser Nordstadt ausgebildeten Nachwuchsleute Iwan Tagner (75 kg), Mairbek Salimov (66 kg) und Ayub Musaev (71 kg), der am Samstag nach sechs Jahren am Rhein womöglich seinen letzten Einsatz im Trikot des KSK hat, haben geliefert.

Das sollen sie auch im nächsten Winter wieder, dann aber mit ziemlicher Sicherheit in der neu aufgelegten 2. Liga. Mit dem Klassenverbleib durch das Hintertürchen – als Nachrücker für einen sportlich qualifizierten, aber dennoch unwilligen Konkurrenten – rechnet selbst der stets optimistische Sportliche Leiter Fatih Cinar nicht mehr. Er macht lieber seine Hausaufgaben, steckt mit seinen Vorstandskollegen in der Sitzung am Montag den (finanziellen) Rahmen für die Zukunft ab. Gar nicht in den Kram passen ihm darum die Gerüchte, das Präsidium des Deutschen Ringer-Bundes um den frisch gewählten Vorsitzenden Jens-Peter Nettekoven plane, das zum Schutz der in Deutschland ausgebildeten Talente erst 2018 eingeführte Punktesystem in Erster und Zweiter Bundesliga schon wieder abzuschaffen. Cinar, der im kommenden Jahr Unterstützung durch den einst für den KSK auch international ringenden Martin Moizek bekommt, ahnt, was dann passiert: „Dann stecken die Vereine, die keine Jugendarbeit betreiben, alles in die Erste Mannschaft. Dann hast du in den Topklubs, die einem Ringer mit Etats zwischen 300.000 und 400.000 Euro auch schon mal mehr als 2500 Euro pro Kampf zahlen können, nicht mehr drei Weltmeister, sondern fünf und und dazu noch einen Olympiasieger.“

Info Aline Rotter-Focken gewinnt Felix Award Zum zweiten Mal Die Olympiasiegerin mit immer noch guten Kontakten in den Rhein-Kreis ist zum zweiten Mal nach 2014 mit dem Felix Award ausgezeichnet worden, gleichbedeutend mit dem Titel „Sportlerin des Jahres in NRW“. Die Entscheidung hatten rund 40.000 Bürgerinnen und Bürger zuvor per Online-Voting getroffen. Neue Chance Am Wochenende werden die Sportler des Jahres für ganz Deutschland gekürt.

In die Röhre guckten Klubs wie der in der ganzen Republik um seinen herausragenden Nachwuchs beneidete KSK. Neuss würde als Bundesliga-Standort zwar nicht zwangsläufig von der Landkarte verschwinden, täte sich mit seinen vielen Eigengewächsen aber schwer. „Wir können nicht zaubern“, sagt Cinar und stellt klar: „Wir geben in Neuss nur das aus, was wir haben. Aber auf uns ist Verlass. Wir halten unsere Zusagen immer ein.“ Darum ist er guter Hoffnung, dass an der Neusser Weyhe auf den bitteren Abstieg nicht der große Exodus folgt. Schon alleine der Blick auf die Mitabsteiger im Westen, RC CWS Düren Merken und Wrestling Tigers Rhein-Nahe, verrät dem Ehrenvorsitzenden Hermann. J. Kahlenberg, wie stark das Erstliga-Unterhaus bestückt sein wird. Seine Prognose. „Die Zweite Liga ist kaum schwächer als die Erste. Das wird nicht einfach.“