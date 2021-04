Basketball : „Der letzte Tanz“ von Jana Heinrich im Tigers-Trikot ist vorbei

Neuss Neben der Kapitänin sagte mit der Partie bei den Rheinland Lions auch die sympathische Kanadierin Jill Stratton bye-bye. Die Gäste verlieren mit 60:91.

Im Anschluss an die von TG-Hallensprecher Eiko Pate als Gastmoderator übernommene Teamvorstellung benötigten die Bergisch Gladbacherinnen, die Jana Heinrich mit einem Geschenk und Blumen verabschiedeten, nach ihrer coronabedingten Spielpause (seit 6. März) allerdings fast eine Hälfte, um zu alter Klasse zu finden. Bis zum 31:38 (19.) sah Bruhnke noch „alles im grünen Bereich“, ehe die Löwinnen in der letzten Minute vor der Halbzeitpause mit einer 7:0-Serie den fast schon entscheidenden Punch setzten. Dass daran Romy Bär mit zwei Dreiern sehr maßgeblich beteiligt war, bestätigte Bruhnke nur in seiner Auffassung: „Sie hat schon in der ersten Hälfte den Unterschied gemacht. Wenn es drauf ankommt, ist sie halt da.“ Die inzwischen fast 34-Jährige, deren Karriere im Leistungssport einst am Sportinternat in Chemnitz an der Seite von Jana Heinrich begann, avancierte mit 30 Punkten und einer Feldwurfquote von 80 Prozent (!) weit vor den Import-Profis Rachel Theriot (12), Brianna Rollerson (11/beide USA), Rowena Jongeling (11/Niederlande), Eva Rupnik (8/Slowenien) und Andela Katavic (6/Kroatien) zur Topscorerin der Partie. Die für Montpellier (Frankreich) auch schon in der Euroleague tätige ehemalige Nationalspielerin steht für Bruhnke für einen Kader, „der in der Offensive noch deutlich besser“ sei als der des großen Konkurrenten Capitols Bascats Düsseldorf.