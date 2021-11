Ringen : Auch in Witten ist für den KSK mehr drin

Neuss Im Westderby der Ringer-Bundesliga West unterliegt die Konkordia aus Neuss beim Erzrivalen KSV Witten 07 mit 10:17. Eine unnötige Niederlage.

In der unter dem wenig schmückenden Motto „Pleiten, Pech und Pannen“ stehenden Saison geht für die Bundesliga-Ringer des KSK Konkordia Neuss weiter so gut wie nichts: Nach dem (sportlich) bereits feststehenden Abstieg in die 2022 neu aufgelegte 2. Liga blieb der Truppe um Ayub Musaev auch in Witten der so dringend benötigte Seelentrost verwehrt – das Westderby ging mit 10:17 verloren.