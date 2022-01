Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen setzt weiter konsequent auf junge Spieler

Simon Sasse ist gerade mal 19 Jahre alt, machte in der Hinrunde aber schon 13 Partien für den SC Kapellen in der Landesliga. Foto: Heiko van der Velden

Kapellen Trotz einer weiteren Verjüngungskur im Sommer hat der SCK die Hinrunde der Fußball-Landesliga auf dem dritten Platz abgeschlossen. Der einstige Oberligist wähnt sich auf dem richtige Weg und hat mit seinem Trainer verlängert.

Ein Verhandlungsmarathon war nicht nötig, um die Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem SC Kapellen und Trainer Björn Feldberg zu schaffen. „Die Zufriedenheit beruht auf Gegenseitigkeit, wir machen mit unserem sehr engagierten Trainer weiter“, verkündete SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben und ergänzte; „Wir haben unseren Weg der Verjüngung bewusst fortgesetzt und der Trainer ist bedingungslos mitgegangen.“

Als Feldberg im Sommer im Jupp-Breuer-Stadion anheuerte, wusste er, was ihn erwartet. Schließlich hatte er dort zuvor auch schon mal als Jugendcoach gearbeitet. „Wir haben uns schnell darauf geeinigt, dass es weitergeht“, sagt Feldberg. Durch die starke Hinrunde, die auf Rang drei endete, sehen sich die Kapellener bestätigt. „Wir haben uns die Perspektive geschaffen, in den nächsten zwei bis vier Jahren auch mal ganz oben anzugreifen“, erklärt Feldberg. Wobei die junge Mannschaft, die laut dem Fußballportal Fupa ein Durchschnittsalter von 23,45 Jahren aufweist, im ersten Saisonabschnitt schon besser abgeschnitten hat, als von den SCK-Verantwortlichen erwartet.

Info Zwei Spieler des SCK erzielen je sechs Treffer Torschützen Robert Wilschrey, Nils Mäker (beide 6), Alexander Hauptmann (5), Pablo Ramm (4), Julian Garcia Ramon, Dzenan Sinanovic, Marco Heiermann (alle 3) Dauerbrenner Vier SCK-Spieler kamen in allen 14 Hinrundenpartien zum Einsatz. Das waren Robert Wilschrey, Marco Heiermann, Jonas Giesen und Pablo Ramm. Simons Sasse kommt auf 13 Einsätze. Platzverweise Neben einer Roten Karte mussten zwei Kapellener auch noch mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld.

Besonders beeindruckt hat Feldberg, dass sich sein Talentschuppen nach dem verheißungsvollen Auftaktsieg gegen Wülfrath (3:1) durch die schmerzhaften Pleiten gegen Viersen (2:3) und im Lokalduell gegen Holzheim (1:2) nicht nachhaltig aus dem Tritt bringen ließ. Anschließend gab es fünf ungeschlagene Spiele in Folge, überhaupt gab es nur zwei weitere Niederlagen. „Wir hatten mit mehr Nackenschlägen gerechnet, schließlich sind die meisten meiner Spieler in einem Alter, in dem viele Dinge außerhalb des Fußballs den Druck erhöhen können“, betont Feldberg. Auch wenn es immer noch eine Achse aus erfahrenen Spielern wie David Dygacz, Nils Dübbert, Robert Wilschrey und Alexander Hauptmann gibt, sind sie sich beim SCK darüber im Klaren, dass die Rückschläge im neuen Jahr noch kommen können. Insofern ist es beruhigend, dass der Vorsprung auf die Abstiegszone schon zehn Zähler beträgt.

Doch egal, was noch kommt, Feldberg sieht seine Mannschaft gerüstet. Auch weil er sich darin bestätigt sieht, dass sein Kader aus charakterlich starken Spielern besteht, die füreinander einstehen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die offensive Art Fußball zu spielen. Die hat selbst das traditionell kritische Publikum in Kapellen überzeugt. „Ich behaupte, dass wir mit den attraktivsten Fußball in der Liga spielen. Furchtlos nach vorne, ohne Hemmungen und Angst, mit viel Ballbesitz“, sagt Feldberg. In dieser Hinsicht Kompromisse einzugehen, kommt nicht in Frage. Ergebnisfußball ist kein Thema. So sagten die Kapellener kurz nach Beginn der Vorbereitung in der vorigen Woche sogar eine Testspielanfrage von Regionalligist Fortuna Köln ab, weil es Feldberg seinen Spielern nicht antun wollte, sich hinten rein zu stellen, um eine deutliche Niederlage zu vermeiden.