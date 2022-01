Halbzeitbilanz BV Wevelinghoven : Dank gutem Teamgefüge auf Kurs Klassenerhalt

Wevelinghoven Der Fußball-Bezirksligist hat die Hinrunde im Mittelfeld beendet und ist auf dem besten Weg, sein Saisonziel zu erreichen. Dabei helfen wird auch eine hochkarätige Neuverpflichtung.

Nach dem Aufstieg in der Saison 2019/2020 und dem Corona-bedingten Abbruch der vorigen Spielzeit ist der BV Wevelinghoven nach fast 20 Jahren Abwesenheit zurück in der Fußball-Bezirksliga – mit dem Anspruch, sich in auf diesem Niveau festzuspielen. Nach der Hinrunde ist der ehemalige Landesligist mit dem achten Tabellenplatz auf Kurs Klassenerhalt.



Saisonverlauf Das sportliche Geschehen in Wevelinghoven wurde kurz vor Saisonbeginn von einem Trauerfall erschüttert. Cheftrainer Tim Bernrath verstarb überraschend im Alter von nur 31 Jahren. Der Schock war für die Mannschaft entsprechend groß, so dass der Trainingsbetrieb in der Woche vor dem ersten Saisonspiel gegen den VfL Jüchen/Garzweiler (2:4) ausgesetzt wurde. In Maik Odenthal übernahm der Co-Trainer das Amt von Tim Bernrath. Dennoch startete der BV überraschend gut und blieb nach der Auftaktniederlage sechs Spiele in Folge ungeschlagen, so dass die Mannschaft bis auf Rang vier vorrückte. Jedoch fällt auf, dass der BVW mit dem 2:0 gegen den TuS Gerresheim nur gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte punkten konnte. Durch einen 1:0-Sieg gegen Germania Ratingen II am 15. Spieltag konnte Wevelinghoven den Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber auf sieben Zähler ausbauen.



Das war gut Nur die Top 3 der Liga kassierten weniger Gegentreffer als der BV Wevelinghoven. Lediglich 22 Gegentore gab’s für dem BVW in den 15 Hinrundenpartien. Der Schlüssel zu diesem Erfolg sei, erklärt der Sportliche Leiter Simon Büttgenbach, ein gutes Mannschaftsgefüge, gepaart mit einer ausgefeilten Taktik und einer hohen Einsatzbereitschaft der Mannschaft.



Dass war schlecht Trotz der starken Defensivleistungen der Wevelinghovener hat die Truppe eine negative Tordifferenz. Mit nur 18 Saisontreffern stellt der Tabellenachte zusammen mit Ratingen II die zweitschlechteste Offensive der Liga. Nur Tabellenschlusslicht Düsseldorfer SC 99 traf seltener. Simon Büttgenbach führt dieses Problem darauf zurück, dass kein klassischer Stürmer im Kader steht und dadurch Probleme im letzten gegnerischen Drittel auftreten. Mit nur vier Treffern war Berkay Köktürk der torgefährlichste Wevelinghovener.



Personal Köktürk wird in der Rückrunde jedoch keinen Treffer mehr beisteuern können. Er wechselte zu seinem alten Verein 1. FC Grevenbroich-Süd zurück, um dessen Abstieg aus der Kreisliga A zu verhindern. Für Ersatz ist jedoch bereits gesorgt. Dem BV gelang mit der Verpflichtung von Georgios Madatsidis ein eindrucksvoller Transfer. Der Stürmer kommt vom Landesligisten SG Unterrath. Eine langjährige Freundschaft vereinfachte es Simon Büttgenbach, den technisch ungemein beschlagenen Goalgetter mir Oberligaerfahrung (SC Kapellen) von einem Engagement in der Bezirksliga zu überzeugen. Neben Madatsidis konnte der BV zwei neue Spieler für das Mittelfeld verpflichten: Luca Dominguez kommt von Mesopotamia Grevenbroich (Kreisliga B) und Noel Alonso kickte in der Kreisliga A für den Stadtrivalen TuS Grevenbroich.