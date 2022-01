Basketball : Und noch ein Tiefschlag für die NEW’ Elephants

Grevenbroich Auch noch ohne den positiv getesteten Dzemal Selimovic muss der Basketball-Regionalligist in Bonn ran und verliert zu sechst mit 70:108.

Dabei verkaufte sich das Schlusslicht bis zur Halbzeitpause ausgesprochen gut. Die Gäste suchten ihr Heil in einer Zonenverteidigung – und ließen Bonn werfen. Diese Taktik ging zunächst auch deshalb auf, weil die Elephants im Angriff mitzuhalten vermochten. Das lag ganz stark am bislang eher unauffällig agierenden Dino Berberistanin. Der mit einem kroatischen Pass ausgestattete Serbe, der im mit 97:99 verlorenen Hinspiel den möglichen Sieg 3,4 Sekunden vor Schluss an der Freiwurflinie vergeben hatte, legte mit guter Quote (7/10 Würfe für 70 Prozent) 20 Punkte auf und machte am Korb Bonns 2,03 Meter großem Center Shaquille Rombley das Leben lange schwer.