Basketball : NEW’ Elephants sind nur noch zu fünft

Julian Mikhail ist bei den NEW‘ Elephants Grevenbroich einer von nur noch fünf aus dem ursprünglichen Kader verbliebenen Spielern. Am Samstag läuft er mit dem Regionalliga-Schlusslicht in Bonn auf. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Der gerade erst verpflichtete Filip Serwatka spielt jetzt in Herford. Auch Balla Thiam hat den Basketball-Regionalligisten verlassen.

So etwas lässt sich mit Fug und Recht als Pyrrhussieg bezeichnen: Am 11. Dezember zerlegte Filip Serwatka in seinem erst zweiten Einsatz für die NEW’ Elephants die BBG Herford beim fast schon sensationellen 105:98-Heimsieg mit 31 Punkten. Doch der Tabellenführer der Basketball-Regionalliga schlug zurück. Weil der mit einem polnischen Pass ausgestattete US-Profi im nächsten Liga-Spiel gegen Haspe (86:94) sogar 34 Punkte für die Schlossstädter auflegte, kam Herfords Teammanager Julian Schütz der gar nicht so abwegige Gedanke, den ehemaligen Studenten der Purdue University Fort Wayne in Indiana als Ersatz für den verletzungsbedingt ausgefallenen Leistungsträger Vaidotas Volkus (Litauen) zu verpflichten.

Das Objekt seiner Begierde hatte über die Weihnachttage zwar einen unterschriftsreifen Vertrag der Elephants mit nach Polen genommen. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, die wohl deutlich bessere Offerte aus Ostwestfalen anzunehmen. Auf der Vereinshomepage lieferte Schütz die dazu passende Geschichte: „Auf der Suche nach einer personellen Verstärkung haben wir uns in der näheren Umgebung umgesehen und sind dann mehr oder weniger per Zufall mit ihm in Kontakt geraten.“ Dazu postet der Vorstand der BSG Grevenbroich auf der Facebook-Seite: „Die Elephants, die ihn herzlich aufgenommen hatten, sind vor allem menschlich enttäuscht von seiner Entscheidung und zudem sehr verwundert über die Geschäftsgebaren der BBG Herford.“ Und weiter: Sein weiterhin in Grevenbroich tätiger Freund John Murry fühle sich im Stich gelassen. „Er hatte ihn uns empfohlen“, sagt Trainer Ken Pfüller, der das Risiko eingegangen war, dem in Deutschland völlig unbekannten Serwatka eine Chance zu geben.

Info Grevenbroich tritt nicht mehr im WBV-Pokal an Erste Runde Zum Auftakt der Pokalrunde hatten die Elephants beim Ligarivalen SV Haspe 70 mit 109:98 gewonnen. Zweite Runde Zum an einem Wochentag angesetzten Spiel beim TV Ibbenbüren tritt Grevenbroich wegen der zu dünnen Personaldecke nicht mehr an.

Und weil ein Unglück selten allein kommt, hat sich in Balla Thiam noch ein zweiter Spieler verabschiedet. Das von Pfüller „in der fünften Klasse einer Hauptschule in Solingen zum Basketball gebrachte“ und bei den Bayer Giants Leverkusen aus- und weitergebildete Talent hat „aus persönlichen Gründen“ um die Freigabe gebeten, um sich den über eine Kooperation mit dem Bundesligisten Eisbären Bremerhaven verbundenen Cuxhaven Baskets anzuschließen. Die Konsequenz: Da natürlich auch Thabiso Mkwanazi, Moritz Krume, Marc Rass, Tim Elkenhans und David Markert berufs- oder verletzungsbedingt weiterhin nicht zur Verfügung stehen, tritt das Schlusslicht am Samstag (16.30 Uhr) zum Match bei den Telekom Baskets Bonn II wohl nur mit sechs Akteuren an. Zu John Murry, Dzemal Selimovic, Bastian Becker, Thomas Lehnen und Julian Mikhail gesellt sich noch ein U18-Spieler.

Doch Pfüller kämpft unverdrossen weiter, lässt seine Netzwerke glühen, um frisches Personal heranzuschaffen. Dabei steht er unter Zeitdruck, denn Ende des Monats läuft die Wechselfrist ab. Einig ist er sich mit dem zuletzt bei den Südwest Baskets Wuppertal (2. Regionalliga) unter Vertrag stehenden Anton Zraychenko. Der 24 Jahre alte Flügelspieler aus der Ukraine spielte bei den Bayer Giants Leverkusen in der Saison 2015/16 unter Coach Achim Kuczmann sogar mal in der zweithöchsten Liga (Pro A). Allerdings erholt sich der ursprünglich von den ETB Miners Essen verpflichtete, dann aber an Covid-19 erkrankte Scorer gerade von einer Mandelentzündung.

Darüber hinaus hat Pfüller einen Deal mit der in der 2. Regionalliga spielenden TG Düsseldorf (mit den Ex-Grevenbroichern Sasa Zivanovic, Farid Sadek, Lennard Jördell und Götz Twiehoff) ausgemacht. Um überhaupt mal Spielformen 5:5 trainieren zu können, haben sich die Nachbarn zu gemeinsamen Übungseinheiten verabredet.

Zum Spiel:

Wer erinnert sich noch an den 2. Oktober 2021? Mit nur noch 3,4 Sekunden auf der Spieluhr liegen die Regionalliga-Basketballer der NEW’ Elephants gegen die Telekom Baskets Bonn II im ersten Saisonspiel vor heimischem Publikum mit 97:98 zurück, könnten die Partie aber mit zwei Freiwürfen für sich entscheiden. Doch dem Debütanten Almedin Berberistanin versagen die Nerven, er geht leer aus und die Gastgeber verlieren das Match mit 97:99. Der Grundstein für eine verheerende Saison, in der die Korbjäger aus Grevenbroich vom Pech geradezu verfolgt scheinen, war gelegt.

Nun also das Rückspiel am Samstag (16.30 Uhr) auf Feld 1 des Ausbildungszentrums am Basketsring in Bonn. Von einem Duell auf Augenhöhe kann längst keine Rede mehr sein, in der Tabelle trennen die Teams mittlerweile zehn Punkte. Dazu kommt die ziemlich deprimierende Personalsituation bei den Elephants.

Doch unterhaltsam könnte es trotzdem werden, schließlich haben die Kontrahenten die beiden besten Scorer der Liga in ihren Reihen: Bonns US-Profi Matt Frierson, schon im Hinspiel für 37 Punkte (7/19 Dreier) gut, führt das Tableau mit 28,2 Punkten im Schnitt an. Sein in Grevenbroich unter Vertrag stehender Landsmann John Murry folgt mit 26,8 Zählern. Im ersten Duell standen für ihn 33 Punkte zu Buche. Das Mittel zum Sieg ist damit klar für die Elephants: Frierson möglichst aus dem Spiel nehmen. Wie das funktioniert, zeigte der TSV Bayer 04 Leverkusen II bei seinem 87:82-Erfolg im letzten Spiel vor der Weihnachtspause. Da kam Frierson nur auf für ihn magere 13 Punkte, aus dem Feld traf er bei 21 Versuchen nur viermal (3/17 Dreier). Dabei frustrierten die Bayer-Bubis Bonns in der Schlussphase sogar mit einem technischen Foul bedachten Scharfschützen mit einer knüppelharten Verteidigung.

Eine Taktik, die die personell so arg gebeutelten Grevenbroicher allerdings nur sehr bedingt kopieren können, benötigen sie ihre (wenigen) Körner doch besonders im Angriff. Schließlich fehlt ihnen nach Murry und Rebound-König Dzemal Selimovic (14,4 Punkte) eine weitere zuverlässige Option: Filip Serwatka (23,7) ist schon wieder weg und Marc Rass (18,0) am Knie operiert.