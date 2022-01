Halbzeitbilanz FC Zons : Winter-Neuzugänge sollen das Sturmproblem endlich lösen

Zons’ Trainer Thomas Boldt (r.) mit David Labusga. Foto: FC Zons

Zons Die A-Liga-Kicker aus dem Dormagener Stadtteil zeigten sich vor dem gegnerischen Tor zu wenig durchschlagskräftig. Die Spielanlage stimmte.

Die Fußballer des FC Zons haben eine durchwachsene Hinrunde in der A-Liga erlebt. In der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft. Das soll sich mit den Winter-Neuzugängen endlich ändern.

Saisonverlauf Mit einem Remis im Derby gegen Hackenbroich und einem Sieg gegen den TuS Grevenbroich ist Zons ganz ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Gegen die drei Top-Teams Nievenheim (0:2), Rosellen (0:2) und Delhoven (1:5) war für das Team von Trainer Thomas Boldt dann aber nichts zu holen. Im Anschluss war es ein Auf und Ab. Zons siegte mit 5:0 gegen Grimlinghausen, verlor aber auch 0:1 gegen den SV Bedburdyck/Gierath oder zum Abschluss mit 1:4 gegen Grevenbroich-Süd – Konstanz, positiv wie negativ, brachten die Zonser nicht in ihr Spiel. „Uns ist es nicht gelungen, zwei Siege in Folge zu holen. Man muss schon klar sagen, dass wir uns mehr erhofft hatten“, so Boldt.

Das war gut „Wir hatten in jedem Spiel gute Phasen, viel Ballbesitz und haben uns niemals aufgegeben“, lobt Boldt. Intern stimme es, man habe eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern. „Wir haben mit viel Leidenschaft verteidigt, unser Pressingverhalten war sehr gut“, so Boldt. Bis zum letzten Drittel passte vieles beim FC Zons. Auch gegen Gegner wie Nievenheim oder Rosellen sei man nicht chancenlos gewesen. „Die Auftritte haben mir von der Spielanlage gut gefallen“, meint Boldt.

Das war schlecht Das große Manko sieht Thomas Boldt trotz 35 Treffer vor dem Tor. „Wir haben immer gut bis zum letzten Drittel kombiniert, doch dann fehlte uns die Entschlossenheit für den letzten Pass“, bemängelt er. Die Durchschlagskraft im Angriff und ein echter Stürmer habe seinem Team schlichtweg gefehlt. Aber auch in der Defensive lief nicht immer alles rund. „Wir haben uns zu oft individuelle Fehler geleistet. Das war schon sehr gravierend“, findet Boldt.

Personal Um das Stürmerproblem endlich zu beseitigen, hat der FC Zons im Winter nochmal ordentlich aufgerüstet. Dennis Etich kommt vom TuS Reuschenberg und Hussein Hammoud vom Liga-Konkurrenten VfR Neuss. Zudem kann David Labusga (kam im Sommer aus Stürzelberg) in der Rückrunde endlich regelmäßig spielen. „Wir wollen sie so schnell wie möglich integrieren und uns an ihre Laufwege anpassen“, so Boldt. Ein weiterer Winterneuzugang ist Ahmed Hamdi (VfR Neuss), dafür wechselt allerdings Johannes Thau nach Hackenbroich.