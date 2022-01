Handball : TV Korschenbroich steht vor einem echten Härtetest

Dirk Wolf ist Trainer des TV Korschenbroich. Foto: M. Jäger

Korschenbroich Der Handball-Drittligist SGSH Dragons kommt am Samstag in die Waldsporthalle. Die Gäste sind Tabellenführer in der 3. Liga Gruppe D und haben im bisherigen Saisonverlauf erst vier Punkte abgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Die Mission Meistertitel setzt der TV Korschenbroich seit Beginn der Woche fort. Der Tabellenführer der Handball-Regionalliga Nordrhein hat nach zwei Wochen Pause das Training wieder aufgenommen, um sich auf den Rückrundenstart am 16. Januar beim OSC Rheinhausen vorzubereiten. Zuvor unterziehen sich die Korschenbroicher aber einem echten Härtetest. Am Samstag (18 Uhr) treffen sie in der Waldsporthalle auf die SGSH Dragons, aktueller Primus der 3. Liga Staffel D.

Die Dragons, die besser als SG Schalksmühle-Halver bekannt sein dürften, spielen eine äußerst überzeugende Runde und stehen punktgleich mit der HSG Krefeld mit 24:4 Punkten und einem Torverhältnis von 424:363 Toren an der Tabellenspitze. Dragons-Cheftrainer Mark Schmetz bekommt übrigens Unterstützung von zwei Männern mit Dormagener Vergangenheit. Maciej Dmytruszynski lief einst im linken Rückraum am Höhenberg auf, Mathias Reckzeh hütete dort das Tor. „Im weiteren Saisonverlauf müssen wir es schaffen, über 60 Minuten eine konstante Leistung abzurufen, ohne immer wieder in Schwächephasen zu geraten und den Gegner damit wieder ins Spiel zu holen“, sagt TVK-Trainer Dirk Wolf und ergänzt: „Daher ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder unseren Rhythmus finden. Mit den SGSH Dragons haben wir einen sehr starken Gegner gewinnen können. Das wird eine echte Herausforderung für uns werden.“