Fußball-Landesliga : Vorne hui, hinten pfui bei Holzheimer SG

Yannick Joosten, der hier zum Kopfball hochgestiegen ist, war mit neun Treffern Holzheims bester Torschütze der Hinrunde. HSG-Kapitän Pascal Schneider, der zuschaut, erzielte immerhin drei Tore. Foto: Georg Salzburg (salz)

Holzheim Die Landesliga-Fußballer der HSG spielten eine ziemlich ausgeglichene Hinrunde, was sich im Überwintern auf dem achten Tabellenplatz widerspiegelt. In die Vorbereitung auf die Restsaison startet die Mannschaft erst Ende Januar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Während Lokalrivale und Ligakonkurrent SC Kapellen schon mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Landesliga begonnen hat, dauert die Winterpause bei der Holzheimer SG noch eine ganze Weile länger. Erst Ende des Monats bittet Trainer Hamid Derakhshan seine Spieler wieder zum Training auf dem Platz, davor gibt es nur individuelle Pläne, um an der Grundlagenausdauer zu arbeiten. „Wir hatten durch Corona eine extrem lange Sommervorbereitung und werden in diesem Jahr wegen der WM in Katar wohl nur eine kurze Sommerpause haben. Wir sind der Meinung, dass die Jungs jetzt die längere Pause unbedingt brauchen“, sagt Derakhshan, der die bisherige Zeit ohne Fußball genutzt hat, um mit seinem Trainerteam die Hinrunde genau zu analysieren.

Dabei ist auch ihm natürlich nicht entgangen, dass die Bilanz nach den ersten 14 Spielen ziemlich ausgeglichen ist. Sechs Siege stehen drei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber, was die Holzheimer mit 21 Punkten auf Rang acht überwintern lässt – fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, den als Elfter der FSV Vohwinkel einnimmt. Ziemlich ausgeglichen ist auch die Punkteausbeute gegen die Mannschaften, die vor und hinter der HSG in der Tabelle rangieren. In den Partien gegen die Teams auf den Rängen neun bis 15 holte Holzheim elf von 21 möglichen Zählern, die Spiele gegen die Mannschaften auf den Rängen eins bis sieben brachten zehn von 21 möglichen Punkten ein.

Info Joosten schießt die meisten Tore für die HSG Torschützen Yannick Joosten (9 Tore), Tom Nilgen (6), Samuel Asllani (4), Pascal Schneider (3), Leon Borkwoski, Baran Bal (je 2) Dauerbrenner Es gibt nur zwei HSG-Spieler, die in allen 14 Hinrundenspielen zum Einsatz kamen. Dennis Brune und Yannick Joosten. Knapp dahinter folgen Tom Nilgen und Pascal Schneider, die 13-mal aufgelaufen sind. Platzverweise In der Hinrunde gab es nur eine Rote Karte für die HSG, mit Gelb-Rot musste kein Spieler vom Platz.

Dass darunter jeweils die volle Punktzahl gegen den späteren Herbstmeister MSV Düsseldorf und aus dem Lokalduell gegen den SC Kapellen (überwintert als Dritter) ist, gehört zu den Höhepunkten der Hinrunde und macht Hamid Derakhshan auch extrem froh, doch für den HSG-Coach war insgesamt mehr drin. „Die Hinrunde hat uns nicht 100-prozentig zufriedengestellt, wir hätten besser performen können. Fünf Punkte hätten wir mehr holen können, dann hätten wir viel beruhigter in die Winterpause gehen können“, erklärt der 39-Jährige. Dass das nicht geklappt hat, führt er in erster Linie auf die fehlende Stabilität in der Abwehr zurück, die sich in 27 Gegentoren ausdrückt. Einen schlechteren Wert weisen nur vier Konkurrenten auf. Als Grund dafür hat er die großen Personalprobleme in der Defensive ausgemacht, besonders schmerzlich war der Dauerausfall von Joel Trotzki, der wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur nur drei Spiele dabei sein konnte. „Wir haben nur zwei Spiele mit derselben Besetzung in der Abwehrkette bestritten. Durch die häufige Rotation fehlte die Ruhe und die Eingespieltheit“, sagt Derakhshan.

Auf Besserung hofft der Coach durch personelle Alternativen. Zwar verließen wegen mangelnder Perspektiven Marcus Buchen (VdS Nievenheim) und Eser Pekin (Ziel unbekannt) den Verein, dafür kam in Gestalt von Paul Wolf ein überaus talentierte Spieler fürs defensive Mittelfeld von der TuS Reuschenberg. Zudem ist jetzt klar, dass der im Sommer als Co-Trainer verpflichtete Patrick Becker (spielte Oberliga in Kapellen, Baumberg und Monheim) mit seinen erst 31 Jahren einen Comeback-Versuch unternehmen möchte. Er könnte ebenso eine Rolle im zentralen Mittelfeld übernehmen, womit etwa Kapitän Pascal Schneider und Stephan Wanneck auch als Alternativen für die Abwehr zur Verfügung stünden.