Tischtennis : WTTV-Andro-Cup in Glehn findet großen Anklang

Glehn Auch wenn die Saison zunächst bis Februar unterbrochen worden ist, müssen Tischtennisspieler nicht auf Wettkämpfe verzichten. Bei der Turnierserie, an der sich auch die TTSF Glehn als Ausrichter beteiligen, können sie zum Schläger greifen.

Bei den Verantwortlichen in Glehn sieht man auch keine Probleme: „Von der Größenordnung her ist das auf jeden Fall gut machbar. Wir werden die Veranstaltung unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung, also 2G-plus durchführen“, sagt TTSF-Pressewart Christoph Föhles. Die Glehner planen wegen des guten Zuspruchs am Wochenende sogar eventuell noch einen siebten Wettbewerb hinzuzufügen. „Die meisten Felder sind komplett voll. Es gibt aber auch Wartelisten und immer wieder Leute, die kurzfristig abspringen“, so Föhles. Beliebt ist die Turnierreihe vor allem bei Aktiven aus den unteren Spielklassen. Es gibt aber auch Ausnahmen. So hat sich zum Beispiel auch Landesliga-Spitzenspieler Mark Peiffer von der SG Gierath angemeldet. Bisher sind an den vier Tagen insgesamt sechs Konkurrenzen für je zwölf Teilnehmer geplant. Der Auftakt ist am Donnerstag um 19 Uhr. Weiter geht es am Freitag ebenfalls um 19 Uhr. Für Samstag und Sonntag sind bisher jeweils zwei Turniere um 11 Uhr und 15 Uhr vorgesehen.