Halbzeitbilanz SF Vorst : Zwei Niederlagen werfen Schatten auf die Hinrunde

Jörg Gartz trainiert die SF Vorst in der Kreisliga A. Foto: FuPa

Vorst Auch wenn bei den Vorster Fußballern im ersten Saisonabschnitt der Kreisliga A noch lange nicht alles rundlief, gibt es von Trainer Jörg Gartz dennoch einiges an Lob für seine Mannschaft.

Saisonverlauf Die Sportfreunde haben eine Hinrunde mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. Gegen den TuS Grevenbroich (5:1) feierte Vorst am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg. Bis zum zweiten Sieg dauerte es dann über einen Monat. Gegen die Spitzenteams Nievenheim, Rosellen und Delhoven war nichts zu holen. In der zweiten Hälfte der Hinrunde gewann Vorst dann aber gegen Gierath, Hoisten, Neuss, Kaarst und Zons. Bitter waren die abschließenden Niederlagen gegen Jüchen und im Derby gegen Büttgen.

Das war schlecht Trotz gutem Offensivfußball hat Gartz aber auch etwas zu bemängeln. „Wir müssen unsere Chancenverwertung noch verbessern“, so Gartz. Unzufrieden ist er auch mit der Trainingsbeteiligung – diese könnte öfters mal höher sein. Allerdings hatte Gartz auch immer wieder mit vielen Ausfällen zu kämpfen. 32 Gegentore in 16 Spielen sind für seinen Geschmack auch deutlich zu viel. „Wir müssen hinten besser stehen und dürfen nicht so viele Gegentore kassieren.“ Geärgert hat er sich auch über die Pleiten zum Ende der Hinrunde.