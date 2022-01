Halbzeitbilanz: SC Grimlinghausen : Mit neuem Coach die Wende geschafft

Das Highlight der Hinrunde: Der SC Grimlinghausen, hier mit Stürmer Thomas Maschke vor Nievenheims Torwart Kevin Sanchez del Villar am Ball, schlug den späteren Herbstmeister mit 3:2. Foto: FuPa

Grimlinghausen Nach dem Abschied von Conny Eickels ging’s für den A-Ligisten unter Milad Bastanipour steil nach oben. Höhepunkt der Aufholjagd war der 3:2-Sieg auf heimischem Platz gegen den späteren Herbstmeister Nievenheim.

Unter Trainer Milad Bastanipour hat Grimlinghausen in der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A die Kurve bekommen. 2022 soll es so weitergehen.

Saisonverlauf Als „Corona-Meister“ ging der SC Grimlinghausen in die Spielzeit, hatte zunächst aber große Schwierigkeiten, an die Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen. Nach sieben Spielen (ein Sieg, zwei Remis, vier Niederlagen) musste Trainer Conny Eickels seine Koffer packen. In Milad Bastanipour kam die Wende. Aus neun Spiele holte Grimlinghausen unter ihm sechs Siege und konnte sich innerhalb kürzester Zeit aus dem Tabellenkeller befreien. Highlight war sicherlich der 3:2-Erfolg gegen den Herbstmeister VdS Nievenheim.