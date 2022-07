Fußball : Vier Absteiger aus den Fußball-B-Ligen stehen bereits fest

Keine Menschenseele auf dem Kunstrasenplatz am Holländer See – der GSV Geldern hat keine Kicker mehr. Foto: Dirk Möwius

Kreis Kleve Fußball-Kreis Kleve/Geldern: GSV Geldern verschwindet von der Bildfläche, SuS Kalkar und SV Bedburg-Hau bilden Spielgemeinschaft in der C-Liga.

Ein Traditionsverein ist weg vom Fenster. Ein Blick auf die insgesamt sieben Ligen des Fußball-Kreises Kleve/Geldern verrät: Der GSV Geldern, der seine Mannschaft in der abgelaufenen Saison aus der Kreisliga A zurückgezogen hatte, stellt kein Seniorenteam mehr. Außerdem ziehen der SV Bedburg-Hau und der SuS Kalkar ihre Mannschaften aus der B-Liga, Gruppe 1, zurück. Die Vereine bilden die Spielgemeinschaft Bedburg-Hau / Kalkar, die in der C-Liga, Gruppe 2, antritt. Da auch der SV Veert seine Reserve aus der B-Liga, Gruppe 2, zurückzieht, stehen vor dem Saisonstart in den beiden B-Ligen bereits vier Absteiger fest. Um dennoch für etwas Spannung zu sorgen, steigt in den beiden 14er-Gruppen mindestens der Tabellenletzte ab. Auch Platz 13 (Relegationsspiel oder Direktabstieg) kann den Gang in die C-Liga bedeuten. Die Gruppen im einzelnen: