Handball : TV Korschenbroich hält im Testspiel sehr gut mit

Korschenbroich Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte unterliegt der Regionalliga-Spitzenreiter der SG Schalksmühle nur mit 24:26

Nach dem Seitenwechsel wussten sich die Gastgeber deutlich zu steigern. Selbst in der Abwehr konnte noch ein Zahn zugelegt werden: Der eine oder andere Ball wurde abgefangen, schnelles Umschaltspiel und dann per Tempogegenstoß zum Torerfolg. Aber auch das gebundene Angriffsspiel lief nun viel besser.

Korschenbroich konnte ausgleichen und sogar in Führung gehen, ehe einige Unachtsamkeiten einen erneuten Rückstand zur Folge hatten, der bis zum Ende auch nicht mehr egalisiert werden konnte. „Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft heute sehr zufrieden“, resümierte Wolf. „Wir konnten gegen einen attraktiven und guten Gegner testen und in der zweiten Halbzeit haben wir auch wieder in unseren Wettkampfmodus gefunden. Letztlich war das Ergebnis für beide Trainer jedoch zweitrangig, der Fokus lag ganz klar darauf, wieder in den Rhythmus zu finden.“