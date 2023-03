Handball-Regionalliga Der Neusser HV träumt vom nächsten Überraschungscoup

Allerdings sind die eigenen Chancen auf einen Verbleib in der Regionalliga nicht größer geworden. „Rein rechnerisch haben wir noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten“, sagt NHV-Trainer Julian Fanenbruck. Bei fünf noch ausstehenden Spielen und sieben Punkten Rückstand auf die Zweitvertretung des Bergischen HC ist das richtig, doch eher theoretischer Natur. Zumal der NHV noch gegen drei Spitzenteams antritt. Samstag geht es daheim gegen die HG LTG/HTV Remscheid und es stehen noch Auswärtsspiele in Korschenbroich und Rheinhausen auf dem Programm. Die Mannschaft müsste sicherlich über sich hinauswachsen, unmöglich ist das jedoch nicht, wie zuletzt in Ratingen gesehen. Zuerst müssen die Neusser gegen Remscheid aber zumindest eine ähnlich gute Leistung wie am vergangenen Wochenende abrufen. „Ich hoffe, die Jungs können die Euphorie aus dem letzten Spiel mitnehmen“, so Fanenbruck. „Allerdings wird das Spiel nicht leichter, aber zu unserem Glück wohl auch nicht schwerer. Remscheid stellt wie Ratingen eine sehr erfahrene Mannschaft, ist dabei individuell vielleicht nicht ganz so gut besetzt. Sie spielen eine richtig gute Saison, auch wenn sie zwischendurch immer mal wieder einen Aussetzer hatten. Wenn wir es schaffen, eine ähnlich gute Trefferquote wie in Ratingen zu erzielen und dann die technischen Fehler noch reduzieren, ist vielleicht wieder etwas Zählbares drin.“