Neue Attraktion für Kanu- und Freizeitsport So wichtig ist der Wildwasserpark

Die Bedeutung für den Leistungssport arbeitet Anna Faber, Spitzenkanutin des WSC Bayer Dormagen, heraus: „Im Kanuslalom sind regelmäßiges Training im Wildwasser und vor allem die Erfahrungen damit in jungen Jahren absolut entscheidend für Spitzenleistungen. In Deutschland gibt es bisher nur zwei anspruchsvolle Wildwasserkanäle: Augsburg und Leipzig. Da sind Länder wie Frankreich und Tschechien besser aufgestellt.“ Sie sei, so die 27-Jährige weiter, in ihrer Schulzeit an ungezählten Ferientagen und Wochenenden in Europa unterwegs gewesen, „manchmal nur für zwei Tage, um vielseitige Wildwassererfahrungen zu sammeln.“ Darum steht für sie fest: „Von dem Wildwasserkanal in Dormagen würden nicht nur Paddelbegeisterte aus der direkten Region profitieren, sondern der ganze Kanusport in Deutschland.“