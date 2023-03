Sportförderung Rhein-Kreis Neuss Gegen alle Widerstände wieder zurück an die Leistungsspitze

Am vergangenen Wochenende ist sie im slowenischen Ljubljana in die Wettkampfsaison eingestiegen, die nächste Station heißt Solkan/Slowenien. Ihr großes Ziel ist die Qualifikation für die WM vom 19. bis 24. September im bei London gelegenen Waltham Cross. Wie es in der Dormagenerin aussieht, kann Linda Stahl sehr gut nachvollziehen. Und die Olympiadritte von 2012 im Speerwurf weiß sogar, wie der unverdrossen kämpfenden Kanutin zu helfen ist. Denn die Oberärztin, die ihren Arbeitsplatz in der Urologie gerade von Detmold nach Regensburg verlegt, sitzt im Präsidium der Partner für Sport und Bildung (PSB), einer vor genau zehn Jahren ins Leben gerufenen Initiative zur Förderung des Leistungs- und Nachwuchssports im Rhein-Kreis. Ihr Plan in Bezug auf Anna Faber: „Man kann sie finanziell auffangen, so dass sie ihre Karriere fortsetzen kann.“ Beistand leistet auch Max Hartung. Der mehrfache Welt- und Europameister im Säbelfechten hatte seine Karriere nach Rang vier bei den Olympischen Spielen in Tokio (2021) beendet und arbeitet seit August 2021 als Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Er hat sich den strengen Nominierungsrichtlinien während seiner aktiven Karriere immer wieder unterziehen müssen und sagt deshalb: „Manchmal ist die Regel wichtig, aber es muss auch die Ausnahme geben.“