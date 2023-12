Handball-Regionalligist gewinnt erneut hoch Wieder Kantersieg für TV Korschenbroich

Nach dem Seitenwechsel gelangen den Gastgebern dann zwar zunächst drei Treffer in Folge, was aber nicht einer wieder gefundenen Stärke zu verdanken war, sondern eher Unachtsamkeiten der Korschenbroicher Abwehr, die Torwart Felix Krüger im Stich ließ. Die Antwort folgte allerdings prompt, Mika Schoolmeesters hütete nun das Tor und wusste auch mit ein einigen Paraden zu überzeugen. Die Abwehr stand zwar nicht mehr so sicher wie in den ersten 30 Minuten, dafür ließ man aber im Angriff nichts anbrennen, in dem sich am Sonntag Til Klause Bestnoten verdiente.