Zehn Jahre Partner für Sport und Bildung „Das Buch der PSB ist noch nicht zu Ende geschrieben“

Jürgen Steinmetz ist nicht nur Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, sondern auch Vizepräsident des 2013 als gemeinnützige Förderinitiative „Partner für Sport und Bildung“ (PSB) gegründeten Vereins. Unter seinem Dach entwickeln im Rhein-Kreis ansässige Unternehmen gemeinsam mit dem Sport wirksame Förderkonzepte für Spitzen- und Nachwuchsathleten. Dabei steht vor allem auch die Vereinbarkeit von Spitzensport und Ausbildung im Fokus. Das funktioniert mittlerweile so gut, dass von den PSB finanziell, materiell und ideell unterstützte Sportlerinnen und Sportler aus dem Rhein-Kreis bei Welt- und Europameisterschaften in den olympischen Disziplinen 26 Medaillen (zehn bei Welt-, 16 bei Europameisterschaften) gewonnen haben, davon 15 goldene. Und darum sagte Steinmetz bei der Jubiläumsfeier im Holiday Inn an der Anton-Kux-Straße in Neuss nicht ohne Stolz: „Wir haben Geschichte geschrieben – und das Buch ist noch nicht zu Ende ...“